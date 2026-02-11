Fin de la guerra deseado para junio, nuevos debates en Estados Unidos… Volodymyr Zelensky hace balance de los avances





Después de dos días de conversaciones en Abu Dabi entre Kiev, Moscú y Washington, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que Estados Unidos quería que la guerra en Ucrania pusiera fin en junio. Los estadounidenses también invitaron a las delegaciones rusa y ucraniana a nuevas conversaciones la próxima semana en Estados Unidos.





• El fin de la guerra deseado “a principios del verano”





Los estadounidenses quieren poner fin a la guerra, que pronto entrará en su quinto año. “a principios de verano, en junio”dijo Volodymyr Zelensky a los periodistas en declaraciones transmitidas este sábado 7 de febrero.





Rusos, ucranianos y estadounidenses han celebrado en Abu Dabi en las últimas semanas dos rondas de negociaciones sobre el cese de las hostilidades, mientras el ejército ruso sigue golpeando duramente la red energética ucraniana y lleva a cabo un nuevo ataque masivo con drones y misiles durante la noche.





• Negociaciones propuestas en Miami





“Estados Unidos invitó a los dos equipos de negociadores rusos y ucranianos por primera vez, probablemente a Miami, en una semana”añadió, informando sobre las discusiones celebradas el miércoles y jueves en los Emiratos Árabes Unidos.









Ucrania ha dado su consentimiento para esta nueva reunión, prosiguió Volodymyr Zelensky, asegurando que Ucrania no aceptará acuerdos celebrados entre Estados Unidos y Rusia sin involucrarse ella misma, en particular en la delicada cuestión de los territorios.





Rusia, que lanzó su ejército a Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20% de su territorio y está presionando por el control total de la región de Donetsk en el este de Ucrania, diciendo que la tomaría por la fuerza si las negociaciones fracasan.





• Zelensky está listo para discutir una “zona económica libre”





Ucrania, que lucha por contener el lento pero continuo avance ruso en el frente y es objeto de ataques en todo su territorio, pide el fin de los combates en la actual línea de demarcación y exige garantías de seguridad a Estados Unidos para disuadir a Moscú de volver a atacar tras la firma de un acuerdo de paz.









La administración de Donald Trump ha propuesto la idea de crear un “zona económica libre” en los territorios en disputa del este de Ucrania, donde ninguna de las partes ejercería control militar. “Incluso si logramos crear una zona económica libre, necesitaremos reglas justas y confiables”estimó Voldymyr Zelensky.





• No hay acuerdo sobre la central nuclear de Zaporizhzhia





Los dos beligerantes tampoco han llegado a un acuerdo sobre la cuestión de la central nuclear de Zaporizhia (sur), ocupada por Moscú desde el inicio de la invasión. Para presionar a Ucrania, el ejército ruso lleva meses intensificando los ataques masivos contra las infraestructuras energéticas, provocando cortes a gran escala de electricidad, agua y calefacción, mientras el país atraviesa un invierno especialmente frío.





Un nuevo ataque tuvo lugar durante la noche del viernes al sábado, en el que participaron 408 drones y 39 misiles, de los cuales 382 y 24 fueron derribados, respectivamente, informó la Fuerza Aérea de Ucrania. El Ministerio de Energía informó “daños importantes” en particular a las subestaciones eléctricas, y anunció que, como resultado, “Las centrales nucleares se han visto obligadas a reducir su capacidad de producción” y eso “Se han implementado cortes de energía de emergencia en la mayoría de las regiones de Ucrania”.









El operador eléctrico privado DTEK también informó “Daños importantes a los equipos de las centrales térmicas”precisando que se trataba del “décimo ataque masivo” contra estas instalaciones desde octubre de 2025.





• Kyiv exige “defensa aérea” a los europeos





Al recibir este sábado en Kiev a la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, Volodymyr Zelensky abogó por “Defensa aérea, aviación militar y esfuerzos conjuntos” de los europeos.





Los ataques rusos de las últimas semanas han dejado en ocasiones a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción durante horas, con temperaturas de -5°C en la capital a primera hora de la mañana y se espera que caigan durante el fin de semana hasta llegar a -20°C el lunes.





Este nuevo ataque se produce un día después de un intento de asesinato contra un alto funcionario de la inteligencia militar rusa, el general Vladimir Alekseyev, en Moscú, que resultó gravemente herido. Moscú culpó del ataque a Ucrania, acusándola de querer interrumpir las negociaciones en curso. Varios otros asesinatos en los últimos años han tenido como objetivo a altos funcionarios militares rusos o partidarios ideológicos del conflicto, y en ocasiones han sido reivindicados por Kiev.