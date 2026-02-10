Dimisión de su jefe, amplio plan de despidos… ¿Qué está pasando en el “Washington Post”?





El “Washington Post” anunció el sábado 7 de febrero la salida inmediata de su director general y director editorial Will Lewis, pocos días después de un amplio plan de recorte de empleos que sacudió este pilar del periodismo estadounidense propiedad de Jeff Bezos.





El anuncio de un plan para eliminar a unos 300 periodistas de un total de 800, según los medios, causó conmoción el miércoles, en un contexto de acercamiento entre el propietario del periódico y fundador de Amazon, Jeff Bezos, y Donald Trump, un presidente que ataca a la prensa tradicional desde su regreso al poder.





• Lewis sustituido por Jeff D’Onofrio, director financiero del “Washington Post”





En un correo electrónico dirigido al personal y revelado en las redes sociales por uno de los periodistas del diario, Will Lewis declaró que“Después de dos años de transformación del “Washington Post”, es el momento adecuado” para que el “retirar”. Lo sustituirá inmediatamente Jeff D’Onofrio, director financiero del “Washington Post” desde el año pasado tras una carrera en plataformas digitales y publicidad, anunció el periódico. El británico Will Lewis, un ex periodista que obtuvo una primicia histórica a finales de los años 2000 sobre los gastos de los parlamentarios en el Reino Unido, fue designado con la misión de reparar el histórico diario.





• La mano de Jeff Bezos





El “Washington Post”, que tiene en su haber la revelación del escándalo Watergate y múltiples premios Pulitzer, está en crisis desde hace varios años. Durante el primer mandato de Donald Trump, el periódico obtuvo buenos resultados gracias a una cobertura considerada intransigente. Pero cuando el multimillonario republicano abandonó la Casa Blanca, el interés de los lectores disminuyó y los resultados empezaron a caer en picado. Según la prensa, el periódico lleva varios años perdiendo dinero.









Sufrió una hemorragia de suscriptores cuando su dirección se negó a tomar partido antes de las elecciones presidenciales de 2024, ganadas por Donald Trump. Según el Wall Street Journal, el Washington Post perdió 250.000 suscriptores digitales tras abstenerse de apoyar al candidato demócrata y el periódico perdió alrededor de 100 millones de dólares en 2024 debido a la caída de los ingresos por publicidad y las suscripciones.





Muchos vieron la mano de Jeff Bezos, que, tres meses después, apareció en primera fila durante la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump, y cuyo grupo Amazon financió el documental “Melania” dedicado a la Primera Dama. Donald Trump, por su parte, nunca oculta su desprecio por el periódico, como la tarde de este sábado 7 de febrero cuando declaró “El Washington Post apesta y tienes una actitud pésima” a un periodista.





• Servicios eliminados y cientos de periodistas despedidos





El Washington Post despidió a cientos de periodistas el miércoles. El diario no ha revelado el número de puestos eliminados, pero según el “New York Times” unos 300 periodistas de un total de 800 se verían afectados. Muchos de los corresponsales extranjeros, incluidos todos los que cubren Oriente Medio, así como los de Rusia y Ucrania, han sido despedidos. También se ven especialmente afectados o eliminados casi por completo los deportes, libros, podcasts, páginas locales y servicios de infografía. “Este es uno de los días más oscuros de la historia” del periódico, lamentó en Facebook Martin Baron, ex redactor jefe del periódico y figura del periodismo estadounidense.



