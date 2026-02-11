De la indignación general a la retirada, vuelta a la dilación de Donald Trump.





Se trata de un vídeo de poco más de un minuto, como los que Donald Trump difunde decenas en su plataforma de propaganda Truth Social. Este montaje publicado el 5 de febrero presenta las llamadas pruebas de manipulación de las elecciones estadounidenses de 2020, que el presidente republicano refuta contra todas las pruebas de haber ganado. Pero a este habitual delirio conspirativo se suma, muy rápidamente al final, un montaje de la pareja Obama, con sus hilarantes rostros sobre el cuerpo de un primate, con la jungla al fondo.









Donald Trump fue más lejos de lo habitual. Si el ex presidente demócrata y su esposa no reaccionaron, este pasaje racista suscita indignación incluso en las filas republicanas. El vídeo finalmente fue eliminado: ¿admitiría el presidente –de una forma sin precedentes– que se había equivocado? La Casa Blanca culpó a un ” empleado “antes de que el multimillonario del peróxido se negara a disculparse porque no se habría equivocado. En realidad ?









Donald Trump publicó este vídeo en Truth Social la noche del 5 de febrero. A la mañana siguiente, el vídeo ya había recibido varios miles de menciones. ” Me gusta “ de los internautas de la red social. El montaje fue publicado originalmente por el sitio estadounidense de extrema derecha Patriot News Outlet, y el presidente estadounidense lo volvió a publicar… dos veces.













Unas horas más tarde, un primer republicano también mostró su indignación. “Rezo para que no sea cierto, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”declaró Tim Scott, el único senador negro de su partido en el Congreso de Estados Unidos. Luego se le unen varios colegas del Senado y de la Cámara de Representantes. En la Casa Blanca seguimos inmóviles, fieles a su estrategia comunicativa ofensiva, que consiste en defender o amplificar los mensajes del presidente, sin admitir jamás un error ni expresar arrepentimiento.

















Entonces, ¿cómo se llama este cambio de respuesta? Interrogada, la presidencia estadounidense no respondió a las solicitudes de información sobre este empleado anónimo, ni sobre la gestión de la cuenta personal de Donald Trump en Truth Social, que sirve como canal de comunicación oficial y también como salida para el presidente estadounidense. Por tanto, es imposible confirmar la veracidad de esta explicación. “Nadie cree en esta salida de humo de la Casa Blanca, sobre todo porque inicialmente defendieron esta publicación.también destaca a Kamala Harris, su oponente demócrata durante las últimas elecciones presidenciales. Todos sabemos perfectamente quién es Donald Trump y cuáles son sus creencias. »









Para quienes creían ver un cambio en el presidente estadounidense, su primer discurso fue todo lo contrario: “Solo vi la primera parte (…) y no vi todoacabó diciendo a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One al final del día. Nadie sabía lo que sucedió al final. » Sigue adelante, no hay nada que ver. Pero la cosa no termina ahí: “Soy el presidente menos racista que ha tenido en mucho tiempo”añadió, antes de confirmar que condenaba el contenido racista del vídeo. Entonces, ¿podría disculparse con la pareja Obama? Un paso que el republicano no dará: “No cometí ningún error. »