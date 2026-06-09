En India, el “Partido Popular Cucaracha” une la ira de la “Generación Z”

Publicado el 7 de junio de 2026 a las 14:01 horas. Lectura: 3 min.

Miles de manifestantes se reunieron el sábado en las calles de Nueva Delhi para apoyar un movimiento liderado por la Generación Z (jóvenes de entre 15 y 30 años) que exigen más transparencia en el seno del Gobierno y, en particular, la dimisión del Ministro de Educación, implicado en varios escándalos relacionados con irregularidades en los exámenes.

El movimiento, llamado “Partido del Pueblo Cucaracha” (“Fiesta Cucaracha Janata”), comenzó como una broma después de que Abhijeet Dipke, un recién graduado en relaciones públicas de la Universidad de Boston, creara un sitio web satírico dirigido a los jóvenes en mayo. “vagos y desempleados”, Creado en dos horas gracias a la inteligencia artificial y a algunos amigos, informa el diario americano “New York Times”.

Reaccionó a una observación del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, que comparó a los jóvenes desempleados críticos con las autoridades con “cucarachas” y “parásitos” quienes al no poder encontrar trabajo terminan quejándose en las redes sociales o convirtiéndose en activistas. El magistrado luego se justificó diciendo que estaba apuntando a quienes utilizan diplomas falsos.

Abhijeet Dipke no es nueva en la política. Fue estratega voluntario de comunicaciones políticas para el opositor Partido Aam Aadmi (AAP), que centra su campaña en la lucha contra la corrupción. El acrónimo del movimiento, “CJP”, es una referencia al Partido Bharatiya Janata (BJP, partido nacionalista indio) del primer ministro Narendra Modi, en el poder desde 2014. Los funcionarios del gobierno indio ordenaron a X (antes Twitter) bloquear la cuenta. “Fiesta Cucaracha Janta”citando una amenaza a la seguridad nacional, según los medios indios. Abhijeet Dipke creó una segunda cuenta, “La cucaracha ha vuelto”que permanece activo.

A sus 30 años, Abhijeet Dipke se ha convertido involuntariamente en el portador de la antorcha de millones de jóvenes frustrados por el elevado desempleo, la mala gestión de los exámenes y el debilitamiento de la democracia. El estudiante viajó a la India para participar en la manifestación que inició. “¿Cuánto tiempo más viviremos con miedo de este gobierno? »le dijo a la multitud. “Las cucarachas nunca tienen miedo ni mueren jamás”dijo de nuevo.

En su discurso, dijo que temía que el gobierno lo arrestara cuando llegara. Hasta el último momento se desconocía si la policía de Delhi autorizaría la manifestación, que se organizó en el último momento.

En la manifestación también participó Sonam Wangchuk, un famoso activista medioambiental de 59 años que está en conflicto con el gobierno por la autonomía del territorio himalayo de Ladakh. “Quienes dirigen el sistema (educativo) no tienen ningún interés en él, entonces, ¿por qué les importaría hacer las cosas bien? Y aquellos que tienen interés en él no tienen voz, no tienen derecho a hablar”.dijo.

Las calles que rodean el lugar de la manifestación fueron acordonadas por la policía y las fuerzas paramilitares. El hecho se desarrolló pacíficamente. Los manifestantes acudieron durante seis horas, vestidos con camisetas y máscaras con la imagen de cucarachas, transformando el insulto en símbolo de orgullo, y blandiendo carteles exigiendo la dimisión del Ministro de Educación.

India regula estrictamente el contenido publicado en las redes sociales y algunas de las cuentas del movimiento han sido bloqueadas. En la plataforma Instagram, ahora cuenta con más de 22 millones de suscriptores.

El mes pasado, las autoridades cancelaron el examen de ingreso a la escuela nacional de medicina después de que los investigadores descubrieron una filtración de los exámenes. Todos los candidatos deberán retomarlo o abandonar sus estudios de medicina. Los medios indios han informado sobre suicidios de adolescentes tras el fiasco en torno a la Prueba Nacional de Elegibilidad de Ingreso (NEET), uno de los exámenes más competitivos del país. Otro examen importante, realizado por casi dos millones de estudiantes de último año, se vio interrumpido recientemente por un mal funcionamiento en el sistema de corrección digital, lo que provocó un error en el procesamiento de los resultados.

El apoyo inmediato al mensaje de Abhijeet Dipke revela la consternación de muchos jóvenes indios que luchan por encontrar un trabajo estable y bien remunerado, a pesar de que el país registra desde hace cuatro años el crecimiento económico más rápido del mundo, recuerda el “New York Times”. Según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo juvenil en el país, que afecta generalmente a personas de entre 15 y 24 años, se estima en alrededor del 16 por ciento.

El CJP, que ahora cuenta con más de un millón de miembros registrados, también busca dar voz a las personas que se sienten ignoradas por lo que dicen es un gobierno corrupto.

Este movimiento naciente ha generado comparaciones con las revueltas estudiantiles en Bangladesh y Nepal que derribaron gobiernos en medio de una represión brutal y mortal.