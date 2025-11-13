¿Hacia el final del “cierre” en Estados Unidos? Llega un acuerdo provisional en el Senado para acabar con la parálisis presupuestaria

El domingo 9 de noviembre, los senadores estadounidenses alcanzaron un acuerdo provisional para poner fin a la parálisis presupuestaria, que ha bloqueado parte de los servicios públicos durante un período récord de cuarenta días, según varios medios. Donald Trump describió la parálisis presupuestaria, debida a desacuerdos entre republicanos y demócratas en el Congreso, como una de las causas de la serie de derrotas electorales sufridas por su bando el 4 de noviembre. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.



• Financiamiento gubernamental hasta enero


Los funcionarios electos republicanos y demócratas finalmente acordaron el domingo financiar al gobierno hasta enero, informan en particular CNN y Fox News. La medida pasó rápidamente a una votación de procedimiento, con el apoyo de suficientes demócratas, para enviar el texto a la Cámara de Representantes. “Parece que nos estamos acercando al final del cierre”dijo Donald Trump a la prensa al regresar a la Casa Blanca después de pasar el fin de semana en su residencia de Florida en Mar-a-Lago. Si los diputados también dan luz verde, la propuesta finalmente será elevada al presidente para su firma.


• Proteger a los funcionarios públicos y rescatar los programas de ayuda.


Estos avances dan esperanzas de una vuelta inminente a la normalidad, mientras que el pago de la asistencia social se ve interrumpido y cientos de miles de funcionarios están desempleados o trabajan sin cobrar desde 1ejem octubre. Según los parlamentarios, el acuerdo arrancado al Senado por los demócratas debería permitir, en particular, reponer el programa de ayuda alimentaria que sostiene a 42 millones de estadounidenses y que está suspendido debido al bloqueo presupuestario. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lamentó, sin embargo, que la ampliación de la ayuda sanitaria esté sujeta a una votación y no a una adopción directa. “Esta lucha continuará y debe continuar”lanzó en el Senado.



Este acuerdo implica también la anulación del despido de miles de funcionarios federales por parte de Donald Trump en octubre y la celebración de una votación sobre la prórroga de las ayudas a la asistencia sanitaria, que expirará a finales de año. la propuesta “proteger a los empleados federales de despidos injustificados, reintegrar a aquellos despedidos injustamente durante el cierre y garantizar que los empleados federales reciban sus salarios retroactivamente”afirmó el senador demócrata Tim Kaine, en un comunicado de prensa.


• El tráfico aéreo se vio gravemente afectado


Debido al efecto de la parálisis presupuestaria en el control del tráfico aéreo, más de 2.700 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados y 10.000 retrasados ​​el domingo, según el sitio web FlightAware. Los afectados incluyen los aeropuertos de Newark, Nueva Jersey y LaGuardia en Nueva York, O’Hare en Chicago y Hartsfield-Jackson en Atlanta. El ministro de Transporte, Sean Duffy, advirtió el domingo que una extensión del congelamiento presupuestario empeoraría la situación a medida que se acerca el feriado de Acción de Gracias a fin de mes.


“El tráfico aéreo quedará reducido a la nada mientras todo el mundo quiera viajar para ver a su familia”advirtió en Fox News. “Veremos que vendrán menos controladores de tráfico aéreo a trabajar, lo que significa que sólo habrá un puñado de vuelos despegando y aterrizando”.añadió. El regreso a la normalidad podría tardar días después de que termine la parálisis, mientras la financiación federal, que incluye salarios, reinicia la máquina.

