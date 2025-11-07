París insta a Bruselas a “tomar medidas enérgicas” y sancionar a la plataforma asiática Shein

Publicado el 6 de noviembre de 2025 a las 11:25,

actualizado el 6 de noviembre de 2025 a las 11:55 a. m. Lectura: 1 min.







La Comisión Europea “hay que tomar medidas enérgicas” y sancionar a la plataforma online Shein que está “obviamente en violación de las normas europeas”instó el jueves 6 de noviembre el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.





“Han pasado tres años desde que se adoptaron las normas, la Comisión Europea debe actuar”declaró el ministro a la radio France-Info. “La Comisión ha iniciado determinadas investigaciones, ahora debe acompañarlas de sanciones” contra la plataforma asiática, añadió.





A nivel nacional, saludó la petición del primer ministro Sébastien Lecornu de suspender esta plataforma. “tiempo” que este último cumpla con las leyes francesas. Pero “Quiero llegar más lejos” actuando a nivel europeo, subrayó.





Se ha contactado a la Comisión Europea en relación con “todas las plataformas, ya sean salas de trading, aquellas donde intercambiamos productos o redes sociales” sin ningún efecto real, subrayó, citando la “abusos que plantean cuestiones de orden público y seguridad pública”. “Hemos enmarcado todo esto en normas que no se respetan. Por eso la Comisión Europea debe tomar medidas”insistió.









Bruselas “puede llegar hasta el 6% de la facturación global, que no es nada”prosiguió, deplorando el hecho de que hayamos “dejar prosperar a las grandes plataformas cuyas reglas son fijadas por multimillonarios chinos y estadounidenses y que perturban la vida económica, social y democrática de la nación”.





“La aduana debe movilizarse”





También cuestionó las medidas que se tomarán respecto a la apertura de tiendas Shein, que compiten “pequeña empresa”. “Si no hacemos nada, si dejamos que suceda, veremos desaparecer las pequeñas empresas de nuestros centros urbanos y de nuestros pueblos y esto será la muerte de nuestras ciudades y nuestros pueblos”advirtió, mientras Shein acaba de inaugurar su primera tienda física en BHV, unos grandes almacenes en el corazón de París. También en este caso llamó a la movilización a nivel europeo.





“La aduana debe movilizar y no sólo al personal aduanero francés”dijo, destacando la presencia de guardias fronterizos europeos que pueden controlar aún más la situación. “flujo masivo de pequeños paquetes que inundan nuestras ciudades y pueblos con productos falsificados, productos nocivos para la salud o productos ilícitos”.









La llegada de la plataforma, fundada en 2012 en China y ahora con sede en Singapur, cristaliza las tensiones en torno a la regulación del comercio online y la moda desechable.





La venta de muñecas sexuales con apariencia de niños en su sitio web, señalada por Fraud Control, dio lugar a la apertura de una investigación legal. Desde entonces, Shein ha asegurado que ha prohibido productos del tipo “muñecas sexuales”.