2025, tercer año más caluroso registrado





El año 2025 fue el tercer año más caluroso jamás registrado en el mundo, anunciaron el miércoles 14 de enero el Observatorio europeo Copérnico y el Instituto de la Tierra estadounidense Berkeley, para quienes 2026 debería permanecer en niveles históricamente altos.









El termómetro global se mantiene desde hace tres años en niveles nunca vistos a escala humana, con una media durante el período 1,5°C superior al nivel preindustrial (1850-1900), señala Copérnico en su informe anual. “El repentino aumento registrado entre 2023 y 2025 fue extremo y sugiere una aceleración en el ritmo del calentamiento global”estiman por separado científicos de Berkeley Earth, en Estados Unidos.





Muchos climatólogos y líderes políticos, así como la ONU, se han resignado públicamente, en 2025, a un calentamiento climático sostenible de 1,5°C, el límite más ambicioso del acuerdo de París firmado en 2015. Después de tres años a este nivel, Copérnico considera probable que se formalice el exceso sostenible. “al final de esta década, más de una década antes de lo esperado”.





2026 “probablemente similar” a 2025





Esta aceleración es tanto más preocupante cuanto que Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, está dando la espalda a la cooperación climática global bajo Donald Trump y dando prioridad política al petróleo. Al mismo tiempo, en los países ricos, la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero está perdiendo fuerza. En Francia y Alemania, la reducción de emisiones se estancó nuevamente en 2025 y en Estados Unidos, un aumento en las centrales eléctricas alimentadas con carbón ha provocado que la huella de carbono del país vuelva a aumentar, borrando años de progreso.









“La urgencia de la acción climática nunca ha sido mayor”afirmó Mauro Facchini, jefe de la Unidad Copérnico, en una rueda de prensa. No hay indicios de que el año 2026 vaya a romper con esta tendencia. Samantha Burgess, subdirectora de cambio climático de Copernicus,“Espera que 2026 sea uno de los cinco años más calurosos jamás registrados. Quizás sea comparable a 2025”.





En cuanto a los climatólogos de Berkeley Earth, también predicen que 2026 “Probablemente será similar a 2025, lo que muy probablemente resultará en el cuarto año más cálido desde 1850”. Si se produce el fenómeno natural El Niño, con su efecto de calentamiento, “Esto podría hacer de 2026 un año récord”dijo a la AFP Carlo Buontempo, director de cambio climático del observatorio Copérnico. Pero “No importa mucho si será 2026, 2027 o 2028. La trayectoria es muy, muy clara”añade.





Nuevos registros en Asia y la Antártida





En 2025, la temperatura del aire en la superficie de la tierra y los océanos fue 1,47°C más alta que los niveles preindustriales, después de 1,60°C en 2024, el año récord. Esta media mundial oculta récords en determinadas regiones, en particular en Asia Central, la Antártida o el Sahel, según análisis realizados por la AFP a partir de datos diarios del servicio europeo. Así, 770 millones de personas experimentaron un calor récord en sus hogares, calculó Berkeley Earth. Al mismo tiempo, en 2025 no se registraron récords de frío, señala el instituto estadounidense.





En el año 2025 se produjeron numerosos fenómenos climáticos extremos –olas de calor, ciclones y tormentas violentas en Europa, Asia y América del Norte, incendios devastadores en España, Canadá y California– cuya intensidad o frecuencia se ven acentuadas por el calentamiento global. La quema cada vez mayor de petróleo, carbón y gas fósil es en gran medida responsable del calentamiento. La variabilidad natural también influye: el fenómeno de enfriamiento natural de La Niña fue bastante débil en 2025.









Pero a Robert Rohde, científico jefe de Berkeley Earth, le preocupan otros factores imprevistos que amplifican el calentamiento, aunque sólo sea unas pocas décimas o centésimas de grado a escala planetaria. En particular, las regulaciones internacionales que reducen el contenido de azufre del fueloil de los buques desde 2020 han tenido el efecto perverso de contribuir al calentamiento global al reducir las emisiones de dióxido de azufre. Anteriormente, estos “aerosoles” creaban nubes claras que reflejaban los rayos del sol y tenían un efecto refrescante en la Tierra.