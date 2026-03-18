En París, Rachida Dati y Sophia Chikirou recibieron menos apoyo que sus candidatos distritales





Una votación experimental con resultados sorprendentes. En París, en la primera vuelta de las elecciones municipales del 15 de marzo, los electores emitieron un voto para el ayuntamiento central y otro para el ayuntamiento de distrito. Consecuencia de la reforma llamada “PLM” (por “París-Lyon-Marsella”), adoptada con pinzas en julio de 2025, que modificó el método de votación de las tres ciudades más grandes de Francia. Esta disociación tuvo un impacto muy concreto: ciertos partidos vieron a sus candidatos de distrito y a los del nivel central recibir apoyo en diferentes grados.









Porque los electores comprendieron muy bien su nuevo poder: nada les obliga a votar por la misma tendencia política en ambos niveles. Una división de votos más pronunciada entre los votantes de derecha, algunos de los cuales en los distritos occidentales de París apoyaron a su alcalde saliente, pero no a Rachida Dati… quien, sin embargo, esperaba que la modificación de la ley “PLM” le permitiera beneficiarse de su notoriedad.









En la batalla por la alcaldía de París, Emmanuel Grégoire (Izquierda Unida, excluido el LFI) obtuvo una gran ventaja en la primera vuelta, con el 37,88% de los votos. En el distrito 19, obtuvo incluso el 45,83%… lo que sigue siendo menos que el alcalde saliente François Dagnaud (46,81%, – 0,98 puntos). Lo mismo ocurre en el Centro de París, donde perdió 1,68 puntos con respecto al alcalde socialista Ariel Weil, así como con el 14º de la ecologista Carine Petit (- 0,69) y el 13º de los distintos izquierdistas Jérôme Coumet (- 6,07).









En los otros trece distritos, el diputado socialista obtiene mejores resultados que sus jefes de lista locales: en 5ᵉ (+8,73 puntos), 6ᵉ (+2,9), 7ᵉ (+1,27), 8ᵉ (+3,67), 9ᵉ (+10,79), 10ᵉ (+7,85), 11ᵉ (+2,6), 15ᵉ (+3,86), 16 (+1,98), 17 (+6,57), 18 (+10,58) y 20 (+2,54). ¿Un efecto útil de la votación? En toda la capital, el candidato obtuvo 20.240 votos en comparación con todos los votos obtenidos por los candidatos de su distrito.









A nivel central, Rachida Dati (LR, MoDem) quedó en segunda posición con el 25,46% de los votos. En diez distritos, le va incluso mejor que a sus principales candidatos locales. Este es particularmente el caso en el este de París, históricamente de izquierda, donde su notoriedad le permitió obtener mejores resultados que sus compañeros de fórmula, que fueron enviados al carbón sin mucha suerte. También da la razón el ex Ministro de Cultura, que hizo campaña a favor de la modificación del método de votación, convencido de que votar su nombre sería un mayor incentivo.









Pero la personalización del voto también tuvo el efecto contrario: ante la agresiva campaña y el perfil del candidato, que será juzgado por corrupción el próximo mes de septiembre, los votantes del oeste de París, históricamente de derecha, le dieron la espalda. En siete distritos, Rachida Dati quedó así por debajo de sus candidatos, todos alcaldes salientes: el 6º de Jean-Pierre Lecoq (- 5,77), el 9º de Delphine Bürkli (- 16,81), el 15º de Philippe Goujon (- 7,97), el 16º de Jérémy Redler (- 0,45) y el 17º de Geoffroy. Boulard (- 12,59). Incluso en la séptima votación, Rachida Dati fue reelegida alcaldesa en la primera vuelta con el 58,77% de los votos, ¡pero perdió 4,9 puntos en su nombre a nivel central! También perdió 1,33 puntos en el 12. En total, en toda la capital, la candidata perdió 12.930 votos frente a todos los votos obtenidos por los candidatos de su distrito.







Diferencia de puntos entre el resultado del candidato de derecha del distrito y el de Rachida Dati. MAHAUT LANDAZ PARA “LA NUEVA OBS”









Tercera en las elecciones municipales, la rebelde Sophia Chikirou obtuvo el 11,72% de los votos. Pero, aparte del distrito 13, donde obtiene resultados ligeramente mejores que Christian Prudhomme (14,93% frente a 13,60%), su puntuación es inferior a la de todos sus candidatos locales. Este es especialmente el caso en los distritos liderados por la izquierda: en París Centro (- 2,19), en el 10 (- 3,42), en el 11 (- 2,11), en el 18 (- 2,54), en el 19 (- 2,74) o en el 20 (- 2,7). En total, en toda la capital, la candidata perdió 11.544 votos frente a todos los votos obtenidos por los candidatos de su distrito. Esto se explica por el rechazo del candidato, que también podría ser víctima del voto útil en beneficio de Emmanuel Grégoire.





