Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra: lo que sabemos

Estados Unidos e Irán alcanzaron este lunes 15 de junio un acuerdo para poner fin inmediatamente a la guerra en Oriente Medio en todos los frentes, incluido el Líbano, con una ceremonia de firma prevista para el viernes en Ginebra. Este acuerdo fue anunciado este lunes por la mañana por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mediador clave del conflicto.

Al final del día, el acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán fue firmado electrónicamente por el presidente estadounidense Donald Trump, su vicepresidente J. D. Vance, así como el presidente del Parlamento iraní y principal negociador Mohammad Bagher Ghalibaf.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está finalizado” El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red Truth Social la madrugada del lunes. “Autorizo ​​plenamente la reapertura del Estrecho de Ormuz sin derechos de paso y, al mismo tiempo, el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense. Barcos en todo el mundo, enciendan los motores. ¡Dejen que el petróleo fluya libremente! » dio la bienvenida y agregó que esta apertura se realizará “Tan pronto como se firme el acuerdo el viernes para permitir la remoción de minas”. Según el presidente americano, el estrecho de Ormuz será “completamente abierto” Viernes.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dijo que asistirá a la firma del acuerdo el 19 de junio en Ginebra, y que la participación de Donald Trump fue ” posible “.

Irán tiene “Impuso su voluntad divina y férrea a los humillados enemigos estadounidenses y sionistas. El enemigo no tiene más remedio que aceptar la derrota y rendirse”. dio la bienvenida al estado mayor iraní en un comunicado de prensa difundido por la televisión estatal. El documento acordado por Washington y Teherán no se hizo público de inmediato.

“El fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los distintos frentes, incluido el Líbano”, Así lo declaró el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, en la televisión estatal. “Las negociaciones comenzarán dentro de 60 días con miras a llegar a un acuerdo final”. aclaró, enumerando cuatro temas para futuros debates: el levantamiento de las sanciones contra Irán, la cuestión nuclear, la “reconstrucción” Y “desarrollo económico” del país, así como “el establecimiento de un mecanismo de seguimiento” compromisos asumidos.

La agencia iraní Mehr también publicó un texto, que no ha sido confirmado oficialmente, según el cual el acuerdo prevé “la liberación de 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados durante el período de negociación de 60 días”, la mitad de los cuales antes del inicio de las conversaciones.

Según Mehr, Irán debería reabrir la ruta marítima “dentro de 30 días según los términos iraníes”, sin mayores detalles. La agencia de noticias iraní Fars dijo el lunes que Teherán añadió la imposición de tarifas por servicios marítimos a Ormuz en los momentos finales de las negociaciones. “El uso del término “servicios marítimos” significa que (Estados Unidos) Acordamos que se pagarán honorarios a Irán”, añadió, citando un “fuente informada”.

El viernes, el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, admitió que cobrar peajes no era compatible con el derecho internacional y añadió que Irán cobraría sus tasas en un plan implementado con Omán.

El anuncio provocó una caída de más del 4% en los precios del petróleo, que se habían disparado desde el estallido de la guerra el 28 de febrero y el bloqueo del estratégico Estrecho de Ormuz, por el que normalmente pasaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. La Bolsa de Tokio saltó más de un 4% y la de Seúl más de un 5% este lunes por la mañana.

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió con satisfacción el acuerdo. “un paso crucial hacia una resolución pacífica del conflicto”, según él. Bajo presión interna para salir de un conflicto impopular que también ha sacudido la economía global, Donald Trump se reunirá esta semana con los líderes de otras grandes potencias en la cumbre del G7 en Evian, Francia.