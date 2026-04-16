El acceso al Elíseo se negó a los investigadores para una búsqueda: lo que sabemos

Los investigadores y magistrados de la Fiscalía Nacional de Hacienda encargados de investigar la atribución casi sistemática de las ceremonias de entrada al Panteón a la empresa Shortcut Events no fueron autorizados a acceder al Elíseo este martes 14 de abril por la mañana cuando querían realizar registros.

Este martes por la mañana, investigadores y magistrados de la Fiscalía Nacional de Hacienda se presentaron en el Elíseo para realizar un registro pero no pudieron entrar, indicó el fiscal de Hacienda, Pascal Prache, en un comunicado.

Estos “operaciones de búsqueda” apuntado para el martes “varios lugares”incluido “hogares”añadió Pascal Prache, sin dar más detalles. Según el diario “Le Monde”, también fueron objeto de registros el Centro de Monumentos Nacionales (CNM) y los locales de la empresa Shortcut Events.

“Los investigadores se presentaron esta mañana en la Presidencia de la República”confirmó por su parte el Elíseo, asegurando que se les había indicado que “los documentos de los agentes del Elíseo, separables de la actividad del Jefe de Estado y, por tanto, comunicables, se les transmitirían previa solicitud”.

¿Pero puede la Presidencia de la República dejar a los investigadores en la puerta? Ninguna ley lo escribe en blanco y negro. Por otra parte, el artículo 67 de la Constitución establece que el Presidente de la República, por regla general, no es responsable de los actos realizados en ese carácter. No puede, durante su mandato y ante ningún tribunal o autoridad administrativa francesa, ser obligado a declarar ni ser objeto de una acción, acto de información, investigación o procesamiento.

Estos investigadores y magistrados se enfrentaron al hecho de que este “el artículo 67 de la Constitución entrañaría la inviolabilidad de las dependencias adscritas a la Presidencia de la República”especificó Pascal Prache.

Estas operaciones son parte de una investigación judicial abierta en octubre de 2025 para “favoritismo, toma ilegal de intereses, corrupción y tráfico de influencias”. Su objetivo “en particular, las condiciones de adjudicación de determinados contratos públicos relacionados con la organización de ceremonias de panteonización por parte del Centro de monumentos nacionales (CMN)”continuó el fiscal. Esta investigación se abrió inicialmente tras una denuncia anónima ocurrida en 2023, según información de nuestros compañeros de “Le Monde”.

Según “Le Canard Enchaîné”, que reveló el asunto, los investigadores cuestionan la elección de la empresa Shortcut Events, dirigida por Christophe Pinguet y Lionel Laval, para organizar las ceremonias de entrada al Panteón de mujeres y hombres ilustres desde hace 22 años. Cada panteonización fue facturada al Estado “alrededor de 2 millones de euros”estima el semanario satírico.