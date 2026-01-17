Bonificación de actividad, comida a un euro, ningún anuncio sobre la elección del 49,3 o una receta... Lo que hay que recordar del discurso de Sébastien Lecornu





El primer ministro Sébastien Lecornu defendió un proyecto de ley de finanzas este viernes 16 de enero en su discurso ante Matignon ” mejor “ que el texto inicial, “ responsable ” Y ” quien puede reunir “. Aún buscando un compromiso con los socialistas sobre la votación de un presupuesto para no ser censurado, no dio ninguna indicación sobre el método, sin mencionar ni el uso del artículo 49.3 ni las ordenanzas. Esto es lo que hay que recordar.









• Generalización de las comidas universitarias a 1 euro





Sébastien Lecornu prometió que “para todos los estudiantes, La comida a 1 euro en el restaurante de la universidad será una realidad desde mayo ».





Acceso a la comida universitaria a un euro para todos, actualmente reservada a estudiantes becados y con “ dificultades financieras », recuerda el sitio de los Centros Regionales de Trabajos Universitarios y Escolares (Crous), que desde septiembre de 2020 es solicitado desde hace tiempo por las organizaciones estudiantiles. Otros estudiantes pagan 3,30 euros. Este sistema se inscribe en un contexto de precariedad estudiantil, sobre el que alertan periódicamente los sindicatos de estudiantes.









“Este presupuesto debe dar prioridad a la juventud”declaró también Sébastien Lecornu. “Se mantendrán las becas para estudiantes”, “Las universidades y organismos de investigación también verán reforzados sus recursos” Y “Se crearán 2.000 puestos adicionales” en la educación nacional, “particularmente para acomodar a nuestros niños con discapacidades”añadió el jefe de Gobierno.





• No habrá “aumento de impuestos” para los hogares





no habrá “Sin aumento de impuestos a los hogares” En el futuro presupuesto, prometió el viernes el primer ministro Sébastien Lecornu, asegurando que se mantendrá el nicho fiscal para los jubilados y que la escala del impuesto sobre la renta se reindexará para adaptarse a la inflación.









“Se revaluará la escala para que la inflación no se convierta en un aumento encubierto de este impuesto”lanzó el jefe de gobierno de Matignon. “Igualmente no habrá reforma de la reducción del impuesto sobre la renta para los jubilados”añadió.





• Incremento del bono de actividad





El Primer Ministro Sébastien Lecornu también anunció que el presupuesto estatal contendría un aumento de “50 euros de media” el bono de actividad, un complemento a los ingresos que se paga a los trabajadores con ingresos modestos, para “más de tres millones de hogares”.





“El presupuesto del Estado debe reflejar una prioridad clara: estar del lado de los trabajadores”declaró Sébastien Lecornu. “Reducir el alcance” del bono de actividad previsto en el proyecto de presupuesto inicial “un error”estimó, diciendo que quería ir ” más “ en el “reformando”.









“El trabajo necesita pagar más. Más de tres millones de hogares que ganan el salario mínimo o un poco más del salario mínimo tendrán ahora la garantía de ganar más a final de mes. Verán aumentar su prima de actividad en una media de 50 euros al mes”declaró.





El aumento del bono de actividad anunciado por Sébastien Lecornu costará “del orden de 2.000 millones de euros en un año completo”indicó inmediatamente el séquito del Primer Ministro.





• 400 millones de euros para los propietarios sociales





Entre la batería de medidas desveladas para evitar la censura presupuestaria, el Primer Ministro anunció un aumento de 400 millones de euros en recursos para los propietarios sociales.









“La construcción y renovación de viviendas asequibles es principalmente responsabilidad de los propietarios sociales. Por eso aumentaremos sus recursos en 400 millones de euros para que construyan más y renueven mejor”declaró el Primer Ministro. También anunció que renunciaría al año blanco. “para subsidios de vivienda” (APL) previsto en el proyecto de presupuesto inicial.





• Completa vaguedad sobre el método.





Aún buscando un compromiso con los socialistas, el primer ministro no hizo ninguna mención al uso del artículo 49.3, aunque lo exigen varios grupos u órdenes. Expresó en su discurso su “tristeza” ver que su método de dejar el control al Parlamento no “trabajó” sobre este texto presupuestario.





“Siento una verdadera decepción, pero también preocupación al ver que una parte de la clase política prefiere el bloqueo al trabajo. Y cierta tristeza al ver que la vida parlamentaria sólo ha trabajado hasta el final para uno de los dos textos presupuestarios”.el presupuesto de la Seguridad Social, afirmó el Primer Ministro. “Quería un nuevo enfoque. No voy a renunciar a él todavía”.añadió.