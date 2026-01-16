“Esta es la batalla final. ¡Muerte al dictador!” En Irán, el levantamiento de un pueblo

Narrativo

Ante una ola de manifestaciones sin precedentes, que afecta a todas las provincias, y las amenazas directas de intervención de Donald Trump, la República Islámica ha lanzado represalias tanto más sangrientas cuanto que, muy debilitada por la crisis económica y las consecuencias del 7 de octubre, está al borde del precipicio.

Es el maletero abierto de un camión el que contiene el horror. En la parte trasera del vehículo, médicos forenses vestidos con monos blancos extraen uno a uno los cuerpos de hombres y mujeres asesinados unas horas antes en la capital. Pronto serán alineados junto a docenas, tal vez cientos, de otros restos envueltos en bolsas negras para cadáveres que yacen sobre el asfalto de la morgue de Kahrizak, al sur de Teherán. Entre la multitud, cientos de iraníes circulan entre los cadáveres amontonados, escudriñando el más mínimo rostro que asoma. Están los gritos de una familia afligida que descubre a un ser querido inanimado, una mujer en shock que se desmaya, otra arrodillada junto a la cama de un muerto, un hombre llorando que se aferra a los pies de un cuerpo, una pareja con rostros lívidos que sale de la morgue con la cabeza gacha. En el interior del edificio aparecen en una pantalla fotografías del fallecido. Hay 250 de ellos. Tienen un número para que sus seres queridos puedan acercarse a identificarlos.





Desde que el régimen islámico privó a todo Irán del acceso a Internet el 8 de enero, tras manifestaciones cada vez más masivas, pocos vídeos del país han llegado al extranjero. El que muestra las bolsas para cadáveres, capturado por un aficionado, probablemente enviado usando…