Dominique de Villepin frente a Pierre Haski





Esta semana doy la bienvenida a Dominique de Villepin para una conversación de largo plazo sobre el cambio geopolítico que estamos experimentando. Un mundo marcado por el brutal retorno de la fuerza, el fin de las ilusiones multilaterales, la competencia entre imperios (estadounidense, chino, ruso) y el debilitamiento de las reglas internacionales.





Dominique de Villepin, ex diplomático, ex Ministro de Asuntos Exteriores y ex Primer Ministro, recuerda lo que ha estructurado toda su trayectoria: la convicción de que el poder no puede hacerlo todo y que el derecho, la expresión y la resistencia política siguen siendo armas esenciales.





Estamos hablando aquí de Donald Trump y de los Estados Unidos de hoy, de la guerra en Ucrania, Gaza, Irán, de la tentación imperial, pero también del papel que Europa podría –y debería– desempeñar. Decir que no. Resistir. Elige tus batallas. Recuperar la soberanía política, tecnológica y democrática.





Pero este diálogo con un hombre que atraviesa la política francesa no es un comentario sobre noticias inmediatas. Es un intento de ponerlo en perspectiva, de comprender el momento histórico que atravesamos y las opciones que se nos imponen.







