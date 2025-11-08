



Una fuerte señal enviada a la ciudad de Donald Trump: el demócrata socialista Zohran Mamdani ganó la carrera por la alcaldía de Nueva York el martes 4 de noviembre, durante una jornada de votaciones electorales locales durante la cual el presidente estadounidense sufrió varios reveses. Un mensaje de desconfianza a un año de las elecciones de mitad de mandato, cuando se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Resultados





El electo local, de 34 años, todavía un ilustre desconocido hace un año y que se había convertido en un decidido oponente del inquilino de la Casa Blanca, estaba muy por delante de su principal oponente, el ex gobernador del estado, Andrew Cuomo, que había mantenido a su candidato bajo la etiqueta de “independiente” a pesar de su derrota en las primarias demócratas, según las proyecciones de varios medios. A las 7:30 (hora de París) y con el 91% de los votos escrutados, había obtenido el 50,4% de los sufragios, muy por delante de Andrew Cuomo (41,6%) y del candidato republicano Curtis Sliwa (7,1%).









La elección estuvo marcada por una participación muy alta. Más de 2 millones de neoyorquinos depositaron su papeleta en las urnas, lo que representa casi el doble de los 1,1 millones de votantes de las anteriores elecciones municipales de 2021. Madmani fue el principal artífice de esta fuerte movilización en las urnas, informa el “New York Times”. Y, continúa el periódico, es “el primer candidato desde John V. Lindsay en 1969 en recibir más de un millón de votos en una elección municipal en los cinco condados de Nueva York”.









El 1 de enero, Zohran Mamdani se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos, y el más joven desde 1917. Su victoria fue recibida con gritos de alegría y, a veces, lágrimas de sus seguidores reunidos en un gran salón rococó de los años 20 en el centro de Brooklyn.





• Discurso





En su discurso de victoria, Zohran Mamdani dijo que su elección marcó la victoria de “esperanza sobre tiranía”. “En esta época de oscuridad política, Nueva York será la luz”lanzó el joven electo, añadiendo que la ciudad podría “mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo”.





También describió al inquilino de la Casa Blanca como “déspota”. Interrogando directamente al presidente estadounidense sobre su política antiinmigración marcada por redadas a veces violentas, Zohran Mandani lanzó: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes (…). Para llegar a cualquiera de nosotros, primero tendrás que atravesarnos a todos. »





• Reacciones





El expresidente demócrata Bill Clinton, de cuya administración formó parte Andrew Cuomo, deseó al ganador de “transformar el impulso de (es) campaña “ construir “una Nueva York mejor, más justa y más asequible”. “El futuro pinta un poco mejor”comentó por su parte Barack Obama, evocando las distintas victorias demócratas de la velada.





Donald Trump, quien convirtió a Zohran Mamdani en uno de sus nuevos motivos favoritos, también reaccionó rápidamente. En un mensaje publicado en su red La Verdad Social, citó “sondas” anónimo que afirma que las derrotas republicanas se debieron a la parálisis presupuestaria: el “cierre”, que acaba de cumplir 36 años.mi día, un récord… y el hecho de que su propio nombre no apareció en las papeletas de votación.









Más temprano ese mismo día, pidió a los votantes judíos que bloqueen al candidato, un activista de la causa palestina. En respuesta, Zohran Mamdani volvió a prometer, en su discurso de victoria, “construir un ayuntamiento que (…) no flaqueará en la lucha contra el flagelo del antisemitismo”.





Ganador sorpresa de las primarias demócratas de junio, el representante electo de Queens en la Asamblea del Estado de Nueva York desde entonces nunca ha abandonado el liderato de las encuestas, incluso después de la retirada de la carrera del alcalde saliente Eric Adams, que también pidió derrotarlo reuniendo a Andrew Cuomo.





• Curso





Nacido en Uganda en el seno de una familia de intelectuales de origen indio, llegado a Estados Unidos a los 7 años y naturalizado en 2018, Zohran Mamdani hizo de la lucha contra el alto coste de la vida el centro de su campaña. Si Donald Trump lo llamara “comunista”sus propuestas (control de alquileres, autobuses y guarderías gratuitos) son más bien una socialdemocracia.





Muy querido entre los jóvenes, el futuro alcalde también recuperó a muchas personas que se habían alejado de la política, “votantes frustrados por el status quo, buscando nuevas personalidades”según el politólogo Costas Panagopoulos (Universidad del Noreste).





“Si Zohran Mamdani se convierte en alcalde, Trump lo solucionará en poco tiempo”predijo Andrew Cuomo antes del veredicto del martes, destacando, como hizo durante toda la campaña, la inexperiencia de su oponente.









En varias ocasiones, el presidente republicano prometió poner obstáculos al joven candidato demócrata en caso de resultar elegido, oponiéndose, en caso necesario, al pago de determinadas subvenciones federales a la ciudad.





• Otras papeletas





El vecino estado de Nueva York, el estado de Nueva Jersey, eligió a la demócrata Mikie Sherrill frente al empresario republicano Jack Ciattarelli para el cargo de gobernador. El estado ha sido considerado durante mucho tiempo un bastión demócrata, pero Donald Trump había reducido considerablemente la brecha allí durante las últimas elecciones presidenciales.





Más al sur, en la costa este, Virginia eligió a su primera gobernadora, la demócrata Abigail Spanberger, quien derrotó al republicano Winsome Earle-Sears.





Finalmente, los californianos aprobaron en referéndum un texto destinado a redistribuir su mapa electoral a favor de los demócratas, que buscan compensar lo que hicieron los republicanos en Texas bajo la presión de Donald Trump.