¿Es la abeja una trabajadora agrícola como cualquier otra? Encuentro con un antropólogo-apicultor

Informes

La polinización, actividad secundaria de los apicultores, es un prisma perfecto para cuestionar la relación de trabajo entre humanos y no humanos. Encuentro con el investigador Robin Mugnier, en medio de su urticaria.





para ir más lejos





“La glorificación de las abejas me molesta un poco. » El joven que dice esto es el mismo que, unos minutos antes, se angustió al descubrir una colonia diezmada al abrir una de sus colmenas, y puede describir con admiración cómo el enjambre se organiza para garantizar a su reina 25 grados en pleno invierno. Está muy fascinado por las abejas. “Encuentro que en general no entendemos nada sobre lo que está sucediendo en términos de comunicación química, comportamiento individual…” Pero lo que le molesta es el poder simbólico del que se les ha dotado en los últimos tiempos, que se les ha hecho “centinelas” del cambio climático, que todo aquel que tiene una colmena es visto inmediatamente como garante de vínculos armoniosos entre los seres humanos y los seres vivos y que la nueva tendencia hacia la agroecología hace que el uso de las abejas sea una prueba de su respeto por los ecosistemas.





Este hombre se llama Robin Mugnier. Tiene 32 años y se distingue por ser apicultor y antropólogo. Más precisamente, haber estudiado antropología, haber defendido una tesis (que, reescrita, publica ahora La Découverte) y estar preparándose para “cerrar un ciclo” a…