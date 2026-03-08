Lo más aterrador es que Trump parece no saber lo que quiere hacer

para ir más lejos





“Si nos fijamos en Oriente Medio, es un caos total. » La política estadounidense seguida allí es una “desastre”. Habiendo comenzado una guerra hay “La peor decisión jamás tomada por un presidente” en la historia de los Estados Unidos…





Estas declaraciones están firmadas por Donald Trump. Apuntaron a Barack Obama y George W. Bush en 2016. Pero nunca dejaremos de citar todas las promesas aislacionistas del actual presidente estadounidense, que el año pasado todavía insistió en que su ” éxito “ primero se mediría por las guerras que “no arranca





Después de pasar el año 2025 ordenando más ataques militares que Joe Biden durante todo su mandato, ¿este autoproclamado “pacificador” estaba intoxicado por su experiencia venezolana en enero? El sorprendente secuestro de Nicolás Maduro fue sólo un calentamiento. Al unirse a su antiguo aliado Benjamín Netanyahu para lanzar la Operación Furia Épica contra la República Islámica de Irán, Trump lanzó el 28 de febrero una gran guerra, la más importante en la región desde la invasión de Irak en 2003.









Evidentemente, no se trata de sentir lástima por los siniestros señores que, desde 1979, han destronado al despótico Sha de Irán y ahora se encuentran en el punto de mira de las bombas israelíes-estadounidenses. El ayatolá Jamenei, liquidado el primer día de la guerra, fue un dictador infame que, durante décadas, envenenó las relaciones internacionales, armó a Hezbolá, Hamás y los hutíes, pidió la destrucción de Israel, provocó a sus vecinos árabes y profesó su odio hacia Occidente.





Sobre todo, su régimen liberticida ha cometido innumerables crímenes contra los propios iraníes: estableció el “apartheid de género” contra las mujeres; practicó la “tortura blanca” denunciada por Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz aún en prisión; Protestas reprimidas sangrientamente, como en enero, cuando miles, si no decenas de miles de personas, fueron masacradas en pocos días.









Sí, los iraníes pueden regocijarse por la muerte de este tirano supremo. Sin embargo, hay motivos para estar seriamente preocupados por el resultado de los acontecimientos. Incluso bajo las bombas, los Guardias Revolucionarios están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su feroz control sobre sus compatriotas. También parecen decididos a tomar represalias siempre que puedan, incluso si eso significa incendiar Oriente Medio, como lamentablemente ya ocurre en el Líbano y, más ocasionalmente, en Kuwait, Bahréin, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e incluso Chipre. Aunque sólo sea desde un punto de vista económico y energético, es probable que la onda expansiva sea global.









¿Hasta dónde llegará Trump en esta peligrosa aventura? ¿Espera realmente derribar el régimen de los mulás o subyugarlo según el modelo venezolano después de blandir el cuero cabelludo de Jamenei? Lo más aterrador es que él mismo no parece saberlo. Lo más escalofriante es el contraste entre el poder de los medios militares desplegados y la sensación de improvisación que se desprende de ellos. Al ignorar el derecho internacional, el Congreso estadounidense y el destino real de los iraníes, Trump se comporta una vez más como un sheriff brutal con una lógica cortoplacista. ¿Estaba contaminado por Netanyahu, cuyas interminables guerras se han convertido en un medio para mantener el poder? ¿Necesita también enfrentarse a un enemigo externo por razones políticas internas, ocho meses antes de las elecciones de mitad de mandato?









Para justificar este peligroso conflicto, en un momento en el que un Irán debilitado nunca ha sido menos amenazante, Trump se ha mostrado incapaz de establecer un objetivo claro. Como si se lavara las manos de las tragedias que podría provocar su apuesta guerrerista. Como si ignorara que la invasión de Irak permitió el nacimiento de Daesh. Como si la historia no nos hubiera enseñado que es más fácil iniciar una guerra que detenerla. En setenta y dos horas ya habían muerto seis soldados americanos. Lo más absurdo es que la “furia épica” de Trump bien podría volverse en su contra. Prendiendo fuego a parte del mundo en el proceso.