Los kurdos ante el poder de Ahmed al-Charaa en Siria





En dos días, el noreste sirio quedó patas arriba. Los días 17 y 18 de enero, las fuerzas gubernamentales recuperaron de manos de la administración autónoma kurda las provincias de Raqqa y Deir ez-Zor, liberadas de la organización Estado Islámico (EI) entre 2016 y 2019 por combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, dominadas por los kurdos) con el apoyo de la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos. Las fuerzas kurdas se retiraron hacia Hassaké, mientras que el ejército del presidente de transición Ahmed al-Charaa sitió Kobané, una ciudad símbolo de la resistencia kurda al EI. Unos días antes, el 10 de enero, las FDS habían sido expulsadas de los barrios kurdos de Alepo, que controlaban desde la caída de la dictadura de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, tras sangrientos combates. Esta serie de reveses plantea muchas preguntas sobre el futuro de Rojava, estas regiones kurdas de Siria en la frontera con los Kurdistán turco e iraquí. y, más ampliamente, sobre el lugar de los kurdos en una Siria en plena reconstrucción.





Decidido a extender su autoridad a todo el país, el nuevo hombre fuerte de Damasco anunció el 18 de enero un acuerdo con los kurdos, obtenido bajo presión y cuya finalización sigue siendo incierta. El texto de 14 puntos prevé la integración de las fuerzas kurdas en el ejército sirio sobre…