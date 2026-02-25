Achraf Hakimi enviado a los tribunales por violación, partido PSG-Mónaco: actualización del caso





Acusado en 2023, Achraf Hakimi fue enviado a juicio por la violación de una joven. El jugador del Paris-Saint-Germain (PSG) sigue negando la acusación y su club no tiene, por el momento, planes de desestimarla. También forma parte del grupo en el partido del miércoles 25 de febrero contra el Mónaco.

















Acusaciones que Achraf Hakimi niega. “Hoy en día, una acusación de violación es suficiente para justificar un juicio aunque yo la impugne y todo demuestra que es falsa”, reaccionó el jugador de X, que sigue defendiéndose. “Espero con calma el juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, añadió el internacional marroquí de 27 años.





“Se ordena un juicio en presencia de una acusación que se basa únicamente en la palabra de una mujer que obstruyó todas las investigaciones, que se negó a todos los exámenes médicos y a las investigaciones de ADN, que se negó a que se utilizara su teléfono móvil, que se negó a dar el nombre de un testigo clave”. reaccionó el abogado del jugador, Mmi Fanny Colin.









Indicó que apelaría esta orden de remisión. Si se rechaza este recurso, el futbolista será juzgado por el tribunal penal departamental de Altos del Sena, en una fecha que por el momento se desconoce.





Por su parte, la abogada de la demandante, M.mi Rachel-Flore Pardo, se mostró indignada en Franceinfo por la actitud de su colega. “Mi cliente es la víctima, no Achraf Hakimi. (…) Todo lo que nos dice (es) la defensa en este caso es falsa”, ella asegura. En marzo de 2023, el jugador fue imputado y puesto bajo supervisión judicial pocos días después de los hechos denunciados.









Presente el martes en el entrenamiento, este directivo del vestuario, uno de los jugadores más veteranos del grupo, fue convocado para el partido de este miércoles en el Parque de los Príncipes, en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones contra el Mónaco, a pesar de su traslado a juicio.





Estas circunstancias sumergen al club y a su entrenador Luis Enrique en una situación delicada, ya que el jugador es una pieza clave para conquistar el título europeo en 2025. Sobre todo porque regularmente hereda el brazalete de capitán, cuando Marquinhos no puede jugar.









“Está en manos de la justicia” simplemente indicó Luis Enrique, durante la rueda de prensa previa al partido. Aunque no se ha pronunciado oficialmente, el club parisino pretende en privado proteger a su jugador apoyándose en la presunción de inocencia.









Interrogada por Franceinfo sobre el caso, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, reiteró su respeto a la presunción de inocencia. “Debemos respetar el tiempo de la justicia y (…) decisiones judiciales”, ella declaró. Antes de agregar: “Si delante de ustedes he pedido al Paris-Saint-Germain que no juegue con tal o cual jugador porque hay un proceso judicial en curso, estoy insinuando, como portavoz del Gobierno, una forma de presunción de culpabilidad y siempre me he negado a hacerlo”.