En treinta años, los desastres naturales han causado daños a la agricultura por más de 3 billones de dólares

Publicado el 14 de noviembre de 2025 a las 17:12,

actualizado el 14 de noviembre de 2025 a las 5:34 p.m. Lectura: 1 min.







Sequías, inundaciones, invasiones de plagas… Las catástrofes naturales han generado más de 3.000 millones de dólares (unos 2.600 millones de euros) en daños a la agricultura en todo el mundo en treinta años, calculó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un informe publicado el viernes 14 de noviembre. Estos daños ascendieron a 3,26 billones de dólares entre 1991 y 2023, una media de unos 100 mil millones de dólares al año, indica la ONU. organización.









Durante este período, los cataclismos, que el calentamiento global promete aumentar, han provocado la pérdida de unos 4,6 mil millones de toneladas de cereales y 2,8 mil millones de toneladas de frutas y verduras. La pesca y la acuicultura, que sustentan a 500 millones de personas, también están sufriendo, particularmente bajo el efecto de las olas de calor marinas. Estos últimos son responsables de pérdidas por 6.600 millones de dólares entre 1985 y 2022 (el 15% de las pesquerías se han visto afectadas).





Nutricionalmente, los volúmenes perdidos corresponden globalmente a 320 kilocalorías por persona y día, el equivalente a entre el 13 y el 16% de las necesidades diarias, estima también este informe titulado “Impactos de los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria”.





Las pérdidas pesan más en África





Según este informe, Asia sufrió el 47% de las pérdidas, lo que refleja la importancia de su producción agrícola y su exposición a inundaciones, ciclones y sequías. América del Sur y del Norte representan el 22% del total, y los principales cultivos se ven especialmente afectados por sequías, huracanes y fenómenos extremos recurrentes.





África soporta el 19% de las pérdidas financieras, y es en este continente donde pesan más, llevándose el 7,4% de su PIB agrícola, subraya la FAO. Las mismas repercusiones en los pequeños estados insulares, que ven una parte importante de su agricultura destruida por los ciclones y el aumento del nivel del océano.









Ante estas consecuencias, las herramientas digitales de prevención son un medio de “cambiar la situación”estima la organización de la ONU, que enumera numerosas iniciativas, ya sea para controlar las plagas, las enfermedades animales o las alertas meteorológicas. Pero esto aún requeriría equipar a todas las partes interesadas, ya que en el mundo hay más de 2.600 millones de personas sin acceso a Internet (y más de 700 millones de personas sin electricidad), señala la FAO.