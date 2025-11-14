Vuelos cancelados, ayudas en alimentos congelados… ¿Cuáles son las consecuencias de la parálisis presupuestaria?





Estados Unidos entró este sábado 8 de noviembre en su día 39 de parálisis presupuestaria. Este es el récord de mayor duración “cerrar” de la historia del país, cuyas consecuencias perjudiciales para millones de estadounidenses aumentan día a día. Desde el 1 de octubre, republicanos y demócratas no han podido ponerse de acuerdo para adoptar un nuevo presupuesto y desde el miércoles, el “cerrar” superó la marca anterior de 35 días, fijada en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump.





Por coincidencia de tiempo, este récord se produjo poco después del anuncio de los resultados de varias elecciones clave, en las que los demócratas obtuvieron amplias victorias. Virginia, con Abigail Spanberger, y Nueva Jersey, con Mikie Sherrill, eligieron candidatos demócratas como nuevos gobernadores, mientras que Nueva York eligió al progresista Zohran Mamdani para alcalde. Los californianos aprobaron un texto destinado a rediseñar su mapa electoral, en respuesta a un movimiento similar de los republicanos en Texas. Tantos votos sirven como barómetro de los primeros nueve meses del segundo mandato de Donald Trump, que está enojado por la situación presupuestaria.





• Trump culpa a los “terroristas suicidas” demócratas





Mientras los demócratas esperan poder utilizar sus muy buenos resultados electorales como palanca para mover las líneas de la parálisis presupuestaria, Donald Trump los ha calificado de “terroristas suicidas” y pidió a los senadores republicanos que aprueben una ley de finanzas en vigor. Esto implica enterrar el “filibustero”una práctica de compromiso político que requiere reunir una supermayoría en la cámara alta del Congreso, donde los republicanos sólo tienen una mayoría simple. El presidente republicano está convencido de que si los senadores de su bando, hasta ahora reacios, le siguen, podrá adoptar reforma tras reforma para bloquear el camino de la oposición dentro de un año, durante la “exámenes intermedios”.









“Estamos logrando un milagro económico”aseguró también el martes por la tarde en Miami, mientras las encuestas muestran un creciente descontento entre los estadounidenses con el coste de la vida y su estrategia en materia de derechos de aduana. La moral del consumidor estadounidense cayó significativamente en noviembre, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2022, según un barómetro periódico de la Universidad de Michigan, que sirve de referencia, publicado el viernes. El índice que mide esta confianza se situó en noviembre en 50,3 puntos, un descenso del 6,2% respecto al mes anterior y de casi un 30% respecto al mismo período del año pasado.





El republicano, sin embargo, afirma haber bajado los precios de la gasolina, que no cambian desde hace un año, y de los alimentos, que deberían aumentar un 3% este año según el Ministerio de Agricultura. Tantas promesas incumplidas que debilitan al presidente. Thomas Kahn, profesor de ciencias políticas en la American University de Washington, también habla del dorado y mármol con el que el republicano llenó la Casa Blanca, o de la ostentosa fiesta que ofreció en Halloween: “Los americanos están pasando apuros y le ven vivir como un príncipe”.





En el Congreso, las posiciones de los dos campos no cambian: los republicanos proponen una extensión del presupuesto actual, con los mismos niveles de gasto, y los demócratas piden una extensión de los subsidios a los programas de seguro médico para los hogares de bajos ingresos. Pero Donald Trump rechaza cualquier negociación con la oposición en materia de salud sin “reapertura” del Estado federal como condición previa.





• Miles de funcionarios en paro técnico





Mientras tanto, los efectos se sienten cada vez más entre los estadounidenses. Cientos de miles de funcionarios federales han sido puestos en suspensión de pagos, con salario diferido, y cientos de miles más se ven obligados a seguir trabajando, tampoco sin paga, hasta que termine la crisis.









Entre todos los sectores afectados, citemos el de la disuasión nuclear del país. La agencia nacional de seguridad nuclear, la NNSA, tuvo que despedir el lunes a unos 1.400 funcionarios federales, mientras que menos de 400 seguirán trabajando para garantizar el mantenimiento de las ojivas nucleares estadounidenses. Sin embargo, según dos fuentes de la NNSA citadas por CNN, por el momento no hay que temer ninguna amenaza inmediata a la seguridad nacional.





• TIENEideas de comida congelada para 42 millones de estadounidenses





La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que la administración Trump no estaba obligada a pagar de inmediato los beneficios del programa de ayuda alimentaria suspendidos debido al cierre presupuestario, una decisión temporal que deja a millones de estadounidenses en el limbo.









Un tribunal dictaminó esta semana que el gobierno debe financiar completamente el programa de asistencia alimentaria SNAP para el mes de noviembre antes del viernes por la noche. Había ordenado a la administración Trump recurrir a fondos de reserva para pagar varios miles de millones de dólares a los estados para distribuir cupones de alimentos a unos 42 millones de estadounidenses, incluidos millones de niños, que dependen del programa para comprar y alimentarse.





Pero el juez de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson emitió un fallo administrativo que suspende el procedimiento y otorga tiempo adicional para considerar la solicitud de la administración. La decisión de la Corte Suprema, predominantemente conservadora, se produce incluso cuando el gobierno federal ha tenido dificultades para realizar los pagos necesarios a los estados. “Es vergonzoso que la administración haya optado por emprender acciones legales en lugar de cumplir con sus responsabilidades para con el pueblo estadounidense”declaró el día X la fiscal general demócrata del estado de Nueva York, Leticia James, que se ha opuesto repetidamente a Trump.





• Mil vuelos cancelados en cuarenta aeropuertos





Mil vuelos fueron cancelados el viernes en aeropuertos estadounidenses debido al bloqueo presupuestario que llevó a las autoridades a reducir el tráfico aéreo ante la escasez de controladores aéreos. Como medida de seguridad, la administración Trump impuso este miércoles una reducción del tráfico en cuarenta de los aeropuertos estadounidenses más transitados ante la falta de personal en las torres de control, al que se le ha pedido que trabaje durante más de cinco semanas sin cobrar debido a la “cerrar”. Los vuelos internacionales no se ven afectados, confirmó el viernes el ministro de Transporte, Sean Duffy.





El sitio de seguimiento FlightAware identifica los aeropuertos de Washington (Reagan), Chicago O’Hare y Atlanta como los más afectados. Para este sábado se anuncian unas 700 cancelaciones. Según el Ministerio de Transportes, el tráfico aéreo se reducirá un 4% el viernes, luego se reducirá un 6% el martes y hasta un 10% en una semana, si la parálisis presupuestaria continúa. El regulador aéreo estadounidense (FAA) explicó el 31 de octubre que la mitad de los 30 principales aeropuertos “experimentando escasez de personal” y que casi el 80% de los controladores aéreos estaban ausentes en los aeropuertos de Nueva York.





Estos disturbios se suman a las colas que se alargan en los puntos de control gestionados por los agentes de seguridad, que también llevan más de un mes privados de sueldo. Comienzan en vísperas de un fin de semana que muchos estadounidenses extenderán hasta el martes 11 de noviembre, día festivo en Estados Unidos. Y llegan cuando se acerca el Día de Acción de Gracias, la gran festividad familiar a la que millones de estadounidenses vuelan cada año, el 27 de noviembre.