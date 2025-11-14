Estados Unidos impulsa el plan de paz de Trump, la ayuda humanitaria llega demasiado lentamente... Actualización sobre la situación





Desde el 10 de octubre, un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás se prolonga año tras año en la Franja de Gaza. Al igual que la devolución de los cuerpos de los rehenes: el movimiento islamista palestino anunció este viernes 7 de noviembre que devolvería por la noche uno de los últimos rehenes. La ONU, por el contrario, lamenta la llegada todavía demasiado lenta de la ayuda humanitaria.





Mientras tanto, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos presentó por primera vez a los miembros del Consejo de Seguridad su proyecto de resolución rechazando la implementación del plan de paz de Donald Trump. En particular, quieren dar mandato hasta finales de 2027 para “comité de paz” destinado a supervisar la gobernanza en Gaza y la “fuerza internacional de estabilización”.





• Un “comité de paz” liderado por Trump que cuestiona





Después de múltiples discusiones separadas, los estadounidenses reunieron el jueves por primera vez a todos los miembros del Consejo de Seguridad para presentar una resolución que “endosar” el plan de paz del presidente estadounidense. Celebra la creación de una “comité de paz” supuestamente estaría presidido por Donald Trump, órgano de “gobernanza de transición” hasta que la Autoridad Palestina “ha completado satisfactoriamente su programa de reformas”.









Él ” permitido “ por otro lado, el despliegue de un “fuerza internacional de estabilización” (ISF) que podrá utilizar “todas las medidas necesarias para llevar a cabo su mandato de conformidad con el derecho internacional” : apoyo a la seguridad de las fronteras en cooperación en particular con Israel y Egipto, desmilitarización de Gaza, desarme “grupos armados no estatales”protección de los civiles, formación de una policía palestina… Y el proyecto de resolución especifica que el “comité de paz” así como “presencias civiles y de seguridad internacionales” se autorizará hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga del ISF.









• L’La entrada de ayuda humanitaria sigue siendo demasiado lenta.





La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) “indica que a pesar de los importantes avances en el aumento humanitario, las necesidades urgentes de la población siguen siendo inmensas y los obstáculos no se han eliminado con la suficiente rapidez desde el alto el fuego”declaró este viernes Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU.









“Desde el alto el fuego y hasta el lunes, la ONU y sus socios han recogido más de 37.000 toneladas de ayuda, principalmente alimentos, en los puntos fronterizos de Gaza”aclaró, señalando que esto no incluye la ayuda bilateral y el sector comercial. “Las entradas siguen limitadas a sólo dos puntos fronterizos, sin acceso directo entre Israel y el norte de Gaza, o entre Egipto y el sur de Gaza. Y algunos productos y personal de ONG todavía no pueden entrar”.añadió.





Estas 37.000 toneladas están aún lejos de las 190.000 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos, medicinas, etc.) que la ONU había preposicionado fuera de Gaza para ejecutar un plan de 60 días desde el inicio del alto el fuego, para ayudar a la población del territorio asolado por dos años de guerra.





• Hamás devolvió el cuerpo de un rehén por la noche





Israel recibió, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), uno de los últimos seis restos retenidos como rehenes por Hamás o sus aliados en Gaza, confirmó este viernes por la noche la oficina del primer ministro israelí. Posteriormente, el ejército israelí aclaró que el ataúd, entregado por el CICR a los soldados dentro de la Franja de Gaza, había sido trasladado a Israel y estaba en camino al Instituto Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv para una autopsia para identificar los restos. Este último fue identificado como el israelí-argentino Lior Rudaeff, anunció el sábado el ejército israelí.





Anteriormente, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamás, y las Brigadas al-Quds, rama militar de la Jihad Islámica, anunciaron que devolverían por la tarde los restos de uno de los últimos rehenes aún retenidos en Gaza. Las Brigadas al-Qassam afirmaron que se habían encontrado los restos “Durante el día en Khan Younes, en el sur de la Franja de Gaza”.









Según los términos del alto el fuego, Hamás y sus aliados aún deben devolver los restos de seis rehenes, los de cinco israelíes y un tailandés. Desde el inicio de la tregua, Hamás ha liberado a los 20 rehenes supervivientes de una sola vez a cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos y ha comenzado a devolver los restos de los rehenes muertos. De las 28 personas afectadas, 22 fueron devueltas a Israel.





Con la excepción de los restos de un soldado que murió en combate en 2014 durante una guerra anterior de Gaza, los otros cinco restos fueron tomados como rehenes durante el ataque sin precedentes de Hamás que desató la guerra el 7 de octubre de 2023. Israel ha acusado repetidamente a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cuerpos. El movimiento islamista afirma que esta lentitud se explica por el hecho de que muchos restos están enterrados bajo los escombros de Gaza.





• Dos palestinos de 16 años asesinados en la Cisjordania ocupada





Dos adolescentes palestinos murieron por fuego israelí en la ocupada Cisjordania, anunció este viernes la Autoridad Palestina. Los hechos tuvieron lugar el jueves por la tarde al norte de Jerusalén, cerca de la barrera de separación levantada por Israel. El Ministerio de Salud palestino anunció en un comunicado de prensa “la muerte de los adolescentes Mohammad Abdoullah Mohammad Atim (16 años) y Mohamad Rachad Fadl Qassem (16 años), asesinados por fuego de ocupación en la ciudad de Joudeira, al norte de Jerusalén” y el “retención de sus cuerpos” por el ejército israelí.













• La justicia turca procesa a Netanyahu por “genocidio”





La justicia turca emitió este viernes órdenes de arresto contra “genocidio” contra el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y varios funcionarios israelíes, entre ellos el Ministro de Defensa, Israel Katz, y el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Un total de 37 sospechosos están sujetos a órdenes de arresto, indicó la Fiscalía General de Estambul en un comunicado, sin proporcionar una lista completa.





Entre ellos se encuentra también el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, indica la fiscalía de Estambul, que denuncia el “genocidio y crímenes contra la humanidad perpetrados sistemáticamente por el Estado de Israel en Gaza”. La justicia turca también cita el caso de“Hospital de la Amistad Turco-Palestina” de la Franja de Gaza -construida por Turquía-, atacada en marzo por el ejército israelí, que afirma que sirvió de base a los combatientes de Hamás.





“Israel rechaza firmemente, con desprecio, el último truco publicitario del tirano Erdogan”escribe el Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en un mensaje en inglés en X. “En la Turquía de Erdogan, el sistema judicial se ha convertido desde hace mucho tiempo en una herramienta para silenciar a rivales políticos y detener a periodistas, jueces y alcaldes”añadió, refiriéndose en particular al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, rival del presidente turco encarcelado desde marzo y objeto de numerosos procesos judiciales.





Turquía, uno de los países más críticos con la guerra lanzada en Gaza por el ejército israelí tras el ataque del 7 de octubre de 2023, ya se había sumado al proceso por genocidio contra Israel iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el año pasado.