El presidente Jancovici o “el turbio deseo de una solución técnica”, por Aurélien Bellanger

Nunca me gustó YouTube y tengo casi veinte años de vídeos para ponerme al día en TikTok, lo que me da acceso a lo mejor del nuevo milenio: los vídeos empiezan solos y están agradablemente editados. Pero me habría perdido cifras interesantes si no hubiera tenido algunos amigos amables que monitoreaban la información por mí.

Así fue como oí hablar por primera vez de Jean-Marc Jancovici. Y fue espectacular: durante algunas semanas creí que, en términos de poder analítico y profundidad de visión, Marx finalmente había encontrado un sucesor.

Es cierto que estaba un poco perdido, en ese momento, en las aporías latourianas: ¿qué hacer frente a Gaia? ¿Dónde aterrizar? ¿Habíamos sido alguna vez modernos? La ecología barajó todas las cartas de los vivos y de los no vivos, pero a esto le faltó un poco de dirección, a menos que aceptemos el ligero soplo del cristianismo que sopló en todo esto, una mezcla entre la atención de un San Francisco por la Creación en su conjunto y la pasión tomista por la infinidad de causas. En esto aprecié más de lo que debería el tono perentorio de Jancovici y su forma de simplificar todo esto.

El calentamiento global no era la parte oscura y maldita de nuestras sociedades industriales, sino un problema crítico que tenían que abordar. Una especie de crisis de gran éxito. Más bien, un problema de gestión energética. Me apegué fácilmente a las imágenes canónicas del incansable orador: que los combustibles fósiles, al multiplicar por diez nuestra fuerza, nos habían ofrecido a cada uno de nosotros un ejército de esclavos, o un exoesqueleto.

Que podíamos hacer cualquier cosa, en cualquier parte del universo, producir nuestra energía, nuestro oxígeno y nuestros alimentos, pero que eso tenía un coste, que nuestro astuto orador dio un giro dramático: los 100 mil millones que había costado la ISS (la estación espacial internacional), divididos por el número de astrónomos que había acogido.

También hubo, creo, una historia sobre un cepillo de dientes que se convirtió en un objeto extraordinario en sus manos, como el lápiz de Milton Friedman, en un famoso vídeo que los liberales reproducen para recordar el genio del capitalismo, como en una famosa escena de “La noche oscura”. El orador es eficaz; se dice que es muy popular entre los ingenieros. A los ingenieros que, además, sienten una gran admiración por la película de Christopher. Nolan – manifiesto de los bomberos contra la democracia.

En última instancia, la democracia contra los ingenieros es una especie de idea. El orador es inteligente, ha pasado por alto las etapas deliberativas del sistema y considera que debemos dirigirnos directamente a los responsables del mañana: directamente a los politécnicos. Jancovici es el lobby más activo de Francia. Funciona porque domina el tema desde ambos extremos. Milagro de los combustibles fósiles, no te imaginas todo lo que hay en el mango transparente, brillante y caleidoscópico de tu cepillo de dientes. Incluso el infierno encaja ahí. Todo está en órdenes de magnitud.

Me vendieron a Marx, que habría sustituido el capital por energía. Hay un poco de eso, es cierto, al parecer. Una gran historia de la humanidad y las crisis pasadas, presentes y futuras. Pero, si lo miramos más de cerca, le falta un poco de dialéctica. Un je ne sais quoi simplificado. Odio teorías como las de Aurélien Barrau, que moralizan la crisis climática y piden que la poesía vuelva a nuestras vidas: la poesía como un sumidero de carbono sin fondo. En la aspereza de Jancovici, en su mismo brío, reconozco sin embargo la contrapartida de este discurso, que sustituiría la moral por la técnica. Esta es la crisis que enfrentamos. Estos son los medios a nuestra disposición. Es un discurso de poder. Un llamado de nuestros ingenieros al heroísmo.

Veo en él una creencia profunda, probablemente milenaria, de que cuando la humanidad se enfrente a un problema real, un problema que concierne a su supervivencia, saldrá purificada y mejorada de la prueba. Como si lo peor exigiera lo mejor. Aunque lo peor tal vez sea precisamente esta idea de una catástrofe profundamente moral, de una prueba terrible.

No acuso a Jancovici de tal deriva sectaria, sólo observo la omnipresencia, a su alrededor, de una cierta tendencia hacia la despolitización del debate. De un turbio deseo de una solución técnica que sólo sería la contrapartida de las soluciones morales con razón criticadas, cuando la política es precisamente la mezcla de ambas.

Para hacer sonar la alarma sobre el cambio en curso, utilizamos desde hace mucho tiempo la fábula de la inundación: ésta será, un día, la cantidad de agua bajo la que quedarán Nueva York, Dacca o París. Sin ver eso antes de llegar allí, la lucha de clases climática ciertamente habrá vencido a nuestra humanidad común. No, sin ofender a algunos, el calentamiento global no nos trata a todos en el mismo barco. Dado que exacerba las desigualdades, es ante todo un acontecimiento político. O, para usar el lenguaje de Jancovici, un levantamiento de esclavos.