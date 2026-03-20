En Arcachon, el alcalde LR Yves Foulon insulta y amenaza a su oponente; se abre una investigación





Apenas reelegido y ya en crisis. El alcalde de Arcachon, LR, Yves Foulon, fue filmado insultando a los distintos candidatos de izquierda, Vital Baude, de “Hijo de puta” Y “hijo de puta”el mismo día de su reelección, con el 66,51% de los votos, el domingo 15 de marzo, reveló el medio online Vakita. Su principal oponente, que obtuvo el 20,45% de los votos, presentó una denuncia.









Este domingo, frente a un colegio electoral, el alcalde saliente de Arcachon, Yves Foulon, provocó un altercado con el concejal ambientalista saliente Vital Baude, candidato a la alcaldía de Arcachon, mientras este último participaba en el rodaje de un documental sobre su campaña. El director independiente Stéphane Scotto pudo filmar la escena y captar el sonido. Vital Baude llevaba un micrófono de solapa en el momento del incidente.





“Hijo de puta”, “hijo de puta”, “Va a ser terrible para ti” … En las imágenes, difundidas el martes 17 de marzo por los medios de comunicación del periodista Hugo Clément Vakita, vemos a Yves Foulon proferir con vehemencia una serie de insultos homofóbicos y amenazas contra el electo Vital Baude.





“Te estás portando mal”Yves Foulon lo llama primero, antes de invitarlo a esconderse, para “no hacer de ti mismo un espectáculo”. Luego comienza una larga diatriba, declarando: “Si pudiera arrinconarte detrás de los contenedores de basura, estaría feliz de darte una paliza”.





“Haré todo lo posible para follarte y encontraré algo”, “Si pudiera follarte, lo haría”continúa Yves Foulon. “No puede hablar así, señor alcalde”responde Vital Baudé. “Si quiero darte un cabezazo, me contendré”responde el LR electo, añadiendo en tono amenazador: “Va a ser terrible para usted y su familia”., “eres un hijo de puta, eres un hijo de puta”.













“La casa”repite Yves Foulon, para justificar su comportamiento y sus palabras. Se refiere aquí a la Villa Salesse, una de las residencias más antiguas de Arcachon, símbolo de su patrimonio, construida junto al mar a mediados del siglo XIX. Fue comprado por el concejal de la ciudad, quien luego autorizó su demolición. “Destruyó la villa Salesse para construirse una casa, que actualmente está en construcción”estimó Vakita Vital Baudé.









Este proyecto de demolición fue impugnado por la Asociación para la Protección del Sitio de Arcachon (Assa), que cuestionó la regularidad de los permisos solicitados para la renovación del edificio. Assa había presentado un recurso ante el Consejo de Estado, que finalmente fue rechazado a finales de 2025.





Sensible a la preservación del patrimonio, Vital Baude hizo saber durante su campaña electoral que lamentaba la suerte corrida por esta residencia. “Nunca indiqué que esta villa era suya sino simplemente que nunca hubiéramos autorizado que esta villa fuera destruida si estuviéramos a cargo de la ciudad”le dijo a Vakita. Yves Foulon, sin embargo, lo convirtió en un asunto personal, considerando que se trataba de su vida privada. Amenazó a Vital Baudé con irse “encontrar en (es) vida personal » algo que podría comprometerlo, sugiriendo que podría utilizar su poder como alcalde para este fin.

























Esta escena despertó la indignación de los partidos políticos de izquierda. La secretaria nacional de Ecologistas, Marine Tondelier, denunció comentarios en la red social “ignominioso”calificando al LR electo como “vergüenza para la República” OMS “Debería dimitir ya”. También destacó el personaje. “homofóbico” insultos pronunciados.









“Es edificante. Espero que Bruno Retailleau esté dispuesto a excluir a este alcalde con comportamiento matón”reaccionó por su parte el primer secretario del PS, Olivier Faure.









Yves Foulon rompió su silencio este miércoles publicando un comunicado de prensa sobre “configuración” y se dice que fue “reprendido por el señor Baude, en un tenso intercambio que no aparece en este vídeo” antes de acusarlo también de“invasión de la privacidad”. “Todo esto es inaceptable y ha dado lugar a un comportamiento inapropiado por mi parte y a comentarios que lamento profundamente”. él explica, presentando “disculpa pública”.