En Reunión, el volcán Piton de la Fournaise entra en erupción

Piton de la Fournaise, el volcán de la Isla de la Reunión, entró en erupción el domingo a las 19:42 horas. (16:42 hora de París), sin ninguna amenaza particular para la seguridad, indicó el Observatorio Volcanológico Piton de la Fournaise (OVPF).





Según el OVPF, “La(s) fisura(s) eruptiva(s) se abrieron en el flanco norte del volcán”. La erupción se produce en una zona completamente deshabitada, sin ninguna amenaza particular para la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.





El Pitón de la Fournaise llevaba varias semanas dando señales de despertar. En ocasiones, los dispositivos del observatorio vulcanológico registraron una sismicidad significativa.





En la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, una fuerte crisis sísmica llevó a la prefectura a activar la fase de alerta de nivel 1 del plan ORSEC, advirtiendo que se produciría una erupción. “probable en un futuro muy cercano”. La sismicidad se calmó unas horas más tarde y se levantó la alerta.





La última erupción tuvo lugar en 2023.





Este domingo comenzó una nueva gran crisis sísmica a las 16.34 horas. La prefectura ha vuelto a activar la fase de alerta de nivel 1 del plan ORSEC. La erupción comenzó unas tres horas después.





Ubicado en el sureste de la Isla de la Reunión, el Piton de la Fournaise es uno de los volcanes más activos del mundo. Ha entrado en erupción unas veinte veces en los últimos diez años. La última erupción tuvo lugar entre el 2 de julio y el 10 de agosto de 2023.





Las erupciones del volcán de la Reunión se describen como efusivas o de tipo hawaiano. La mayor parte de la lava fluye sobre la superficie del volcán, a diferencia de las erupciones explosivas que arrojan nubes de ceniza al cielo.





El espectáculo de la lava cayendo por las laderas del macizo volcánico atrae siempre a miles de espectadores, tanto residentes de la Reunión como turistas.