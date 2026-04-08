amenazas de Trump, daños e incendios en varios países, conversaciones entre Omán e Irán...

He aquí los últimos acontecimientos ocurridos en Oriente Medio este domingo 5 de abril, en relación con la guerra que entró en su sexta semana desde el ataque estadounidense-israelí contra Irán lanzado el 28 de febrero, después de dos días de carrera entre estadounidenses e iraníes para encontrar un aviador cuyo avión fue derribado el 3 de abril. Donald Trump anunció hoy que fue encontrado por las fuerzas estadounidenses, “gravemente herido”, mientras Teherán declara haber derribado cuatro aviones estadounidenses durante esta misión de recuperación. Al mismo tiempo, las monarquías del Golfo han sido atacadas diariamente por drones y misiles iraníes desde el comienzo de la guerra.

El presidente estadounidense amenazó este domingo, en un mensaje en las redes sociales lleno de insultos, con atacar el martes centrales energéticas y puentes en Irán si no se reabre para entonces el estrecho de Ormuz.

Tras el ultimátum de 48 horas que dio el sábado, el presidente estadounidense advirtió en su red Truth Social que “El martes en Irán será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno. ¡No habrá nada igual! ! ! ».

“Abran el puto Detroit, raros, o vivirán en el infierno. ¡VERÁN!” »escribió Donald Trump, y agregó: “Gloria a Alá”.

Irán rechazó este nuevo ultimátum, juzgando sus amenazas “estúpido”.

El premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Mohamed el-Baradei, llamó este domingo a la comunidad internacional a frenar a Donald Trump, al que calificó de “un ” enojado “ y acusado de querer transformar Oriente Medio “en una bola de fuego”.

“A los gobiernos del Golfo: una vez más, hagan todo lo que esté a su alcance antes de que este loco convierta la región en una bola de fuego”escribió Mohamed el-Baradei en X en árabe.

En otra publicación en inglés en la misma red social, el exjefe de la OIEA reprodujo el mensaje en el que Donald Trump daba hasta el lunes a Irán para llegar a un acuerdo o reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz bajo pena de “desatar el infierno”.

“¿No se puede hacer nada para detener esta locura? ! »comentó Mohamed el-Baradei, llamando a las Naciones Unidas, a los gobiernos chino y ruso, al Consejo Europeo y a Emmanuel Macron.

Mohamed el-Baradei, un ex estadista egipcio de 83 años, dirigió la OIEA de 1997 a 2009, años durante los cuales dirigió muchas negociaciones cruciales con Irán sobre su programa nuclear. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2005 junto con su organización por sus esfuerzos a favor del uso pacífico de la energía atómica.

Varias instalaciones petroleras en Kuwait han sido afectadas por “Ataques con drones iraníes”llevando a “daños importantes”anunció este domingo la petrolera nacional.

Según la empresa, los ataques provocaron incendios en varias de estas instalaciones, sin provocar víctimas.

Kuwait también anunció que los ataques causaron daños a dos plantas desaladoras de energía y agua, así como al complejo ministerial de la capital.

Las autoridades de Abu Dabi indicaron este domingo que se encontraban combatiendo los incendios en una instalación petroquímica de Borouge, provocados por la caída de escombros tras la interceptación de disparos iraníes. Según la oficina de medios del emirato no se reportaron heridos.

Emiratos Árabes Unidos informó este domingo de un ataque con misiles y drones, mientras Irán afirmó tener como objetivo la industria del aluminio en el país del Golfo.

Un ataque con drones iraníes provocó el domingo un incendio en un tanque perteneciente a la compañía petrolera estatal de Bahréin, Bapco Energies, que luego fue controlado, dijo la compañía.

Omán dijo el domingo que había hablado con Irán sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, crucial para el suministro mundial de petróleo, dijo la agencia oficial de noticias del sultanato.

En la reunión participaron miembros de los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países, que presentaron posibles “opciones” para reabrir el paso, en vísperas de que expire el ultimátum de 48 horas dado por Donald Trump a Teherán para llegar a un acuerdo o reabrir el estrecho.

Posteriormente, aviones israelíes atacaron un edificio en una zona residencial en el sur de Beirut, tras una advertencia, informó la oficial Agencia Nacional de Noticias (Ani).

El presidente libanés, Joseph Aoun, volvió a pedir este domingo a Israel negociaciones directas para evitar que el sur del país, donde el ejército israelí avanza y destruye pueblos, se transforme en una nueva Gaza, asolada por la guerra.

“Es cierto que Israel tal vez quiera hacer del sur del Líbano como Gaza (…) Gaza fue destruida, hubo más de 70.000 muertos y luego tuvieron que negociar”afirmó el Jefe de Estado, en un discurso retransmitido en directo. “¿Por qué no negociar para detener estas tragedias (…)? »dijo.

Hezbolá anunció este domingo que había disparado un misil de crucero contra un buque de guerra israelí que navegaba frente al Líbano, por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel hace más de un mes.

En un comunicado, el movimiento libanés pro Irán dijo que el buque de guerra “se estaba preparando para atacar territorio libanés”. Israel anunció que su armada había llevado a cabo varios ataques contra el Líbano desde buques de guerra.

Los ataques estadounidenses-israelíes mataron el domingo a cinco miembros de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica, en el noroeste del país, dijo la agencia oficial de noticias Irna, transmitiendo un comunicado de la Guardia de la provincia de Ardabil.

El cierre de Internet impuesto por las autoridades de Irán batió récords para todo un país, es decir, 37 días consecutivos, informó este domingo la ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks.

Las autoridades iraníes ejecutaron este domingo en la horca a dos hombres condenados por haber actuado en nombre de Israel y Estados Unidos durante la ola de manifestaciones antigubernamentales de principios de año, anunció la justicia.