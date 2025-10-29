Jamaica golpea violentamente, Cuba y Haití en “estado de alerta”





El poderoso huracán Melissa vuelve a fortalecerse y se dirige hacia Cuba, donde se espera que toque tierra la madrugada de este miércoles 29 de octubre tras azotar duramente Jamaica, calificado como “zona de desastre” por las autoridades.









• Jamaica sufrió un duro golpe





El huracán Melissa azotó con fuerza el martes el oeste de Jamaica cuando era de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson. Sus vientos sostenidos soplaron entonces a casi 300 km/h. Este es el peor huracán que ha azotado Jamaica desde que comenzaron los registros meteorológicos.





El primer ministro Andrew Holmes dijo que la isla era un “zona de desastre”.





Santa Isabel, parroquia situada en el suroeste de la isla poblada por 150.000 personas y “granero” de Jamaica, quedó sumergida, según informó Desmond McKenzie, funcionario electo local, durante una conferencia de prensa. “Los daños en Saint Elizabeth son considerables (…) toda Jamaica ha sufrido los efectos devastadores de Melissa”añadió, precisando que varios hospitales resultaron dañados.





“Parte de nuestro techo se llevó el viento, otra parte se derrumbó, toda la casa se inundó. Las construcciones exteriores como los recintos para animales o la cocina también quedaron destruidas”.dijo a la AFP Lisa Sangster, residente de la zona.









En Saint Catherine, en el centro de Jamaica, el río Cobre se desbordó y los fuertes vientos derribaron vallas y tejados, constató un fotógrafo de la AFP.





Kingston, la capital, se salvó relativamente, según Mathue Tapper, un residente de 31 años. “Siento que lo peor ya pasó”dijo a la AFP, pero se mostró muy preocupado por las zonas rurales.





Se esperaban en todo el país tormentas extremadamente violentas, así como graves inundaciones costeras y fuertes lluvias con el potencial de causar deslizamientos de tierra catastróficos. Las autoridades pidieron a la población que esté atenta a los cocodrilos, que podrían representar una amenaza debido a las inundaciones.





Las Naciones Unidas anunciaron el martes que planean transportar por vía aérea unos 2.000 kits de ayuda a Jamaica desde Barbados lo antes posible.





• “Estado de alerta” en Cuba y Haití





La gente en Cuba huye de la costa a medida que se acerca el huracán. El huracán, incluso antes de tocar tierra, mató a tres personas en Jamaica, que se preparaba para su llegada, además de otras tres en Haití y una en República Dominicana.





La tormenta fue degradada a la categoría 3 en una escala de 5 tras su paso sobre tierra jamaicana, lo que debilitó sus vientos, anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.









Las autoridades locales dijeron “estado de alerta” en seis provincias del este del país y los residentes intentan desde el lunes acumular alimentos, velas y pilas.





“Compramos pan, espaguetis, carne picada. Este ciclón es grave, pero lo superaremos”estima Graciela Lamaison, entrevistada por la AFP en Santiago de Cuba, provincia del sureste de la isla.





En Haití, al este de Cuba, las autoridades ordenaron el miércoles el cierre de escuelas, comercios y administraciones.





• Intensificación de tormentas debido al calentamiento global





En este tipo de desastre, “El agua mata a muchas más personas que el viento”recordó anticipadamente el meteorólogo Kerry Emanuel, destacando el papel desempeñado por el cambio climático.









Al calentar los mares, provoca que más tormentas se intensifiquen rápidamente, como fue el caso del huracán Melissa.





El último gran huracán que azotó Jamaica fue Gilbert, en septiembre de 1988. Menos poderoso que Melissa, mató a 40 personas y causó enormes daños.