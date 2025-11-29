“El arte y la cultura gitanos ya no deben permanecer marginados, sino convertirse en una referencia”, por Mihæla Drăgan





Ser artista en Rumania no es lo mismo que ser un artista romaní en Rumania, como tampoco ser un artista romaní en Europa. El arte nunca es independiente de su papel político intrínseco. El arte no sólo tiene una función estética, es siempre política, estemos de acuerdo en reconocerlo o no. Por tanto, debemos preguntarnos qué tipo de arte se considera “cómodo” en Rumanía y desde qué perspectiva histórica e identitaria. En el contexto de los romaníes en Rumania, y en mi propio trabajo como artista romaní, mi trabajo tiene desafíos específicos porque no se trata solo de creación, sino también de reivindicación, visibilidad y deconstrucción de estereotipos.

La estética es política y creo que el arte no puede separarse de sus implicaciones políticas. Lo que definimos como “talento” o “calidad artística” es subjetivo. Estas nociones se basan en estándares eurocéntricos establecidos por quienes detentan el poder y dictan las reglas, un sistema contra el cual me posiciono.





Me opongo a una visión del mundo que impone la superioridad de la cultura y la civilización occidentales sobre las de los pueblos indígenas o minoritarios. Por eso, para mí, como artista gitano, el arte y la cultura gitanos ya no deben permanecer marginados, sino convertirse en una referencia.





Creo en ello y contribuyo a un futuro en el que la dimensión social del arte ya no será simplemente tolerada, sino que definirá el arte mismo.





Ser artista en Rumania significa navegar por un sistema artístico equipado con infraestructura, financiación, festivales e instituciones reconocidas. Pero cuando eres un artista gitano la cosa se complica.





El Estado rumano aún no está preparado para reconocer nuestro arte o su contribución al desarrollo de la cultura rumana. Por lo tanto, ser un artista gitano significa luchar no sólo por tu arte, sino también por el reconocimiento institucional, por una infraestructura cultural, por ejemplo por un teatro gitano estatal, por un espacio cultural que nos pertenece.









A diferencia de otras minorías, la comunidad romaní no tiene ninguna institución pública dedicada a su arte: ni un teatro nacional romaní ni un centro cultural que se beneficie de financiación permanente.





Aunque Giuvlipen –la única compañía de teatro gitano profesional en Rumanía, que cofundé con otras actrices gitanas– lleva años pidiendo a las autoridades la creación de un espacio de este tipo, nada cambia.





Esta ausencia no es una simple negligencia administrativa, es una forma de exclusión estructural. Sin espacios dedicados, los artistas romaníes se ven obligados a trabajar de forma independiente, mediante proyectos temporales y subvenciones precarias.





Rumania nos debe al menos una institución cultural ya que somos la minoría más grande del país y llevamos en este territorio una historia de persecución, esclavitud y genocidio.





Ser artista gitano significa muchas veces crear en la precariedad, pero también transformar esa precariedad en un motor estético.





Con demasiada frecuencia se nos ve a través de un prisma exótico, como extranjeros.





Muchos sólo se sienten cómodos cuando nos ven en roles de gitanos pobres o desfavorecidos, y no en roles que nos dan dignidad y complejidad.





Cuando los artistas romaníes suben al escenario, el público espera ver pobreza, bailes folclóricos o historias de victimización. Es difícil imaginar que podamos hacer teatro contemporáneo, feminista, queer o futurista. Esta expectativa reduce la diversidad interna de la comunidad gitana y produce una forma de exotización estética, es decir, un fenómeno por el cual el público mayoritario consume arte gitano sin verse obligado a confrontarse con sus propias representaciones.





El público rumano a menudo prefiere una imagen conveniente de los gitanos, la del sufrimiento, la excepción, el sensacionalismo, la tragedia, pero no la de la complejidad social, queer o feminista.





Por eso, para mí, como artista gitano, era urgente fundar el teatro Giuvlipen.





Nuestros espectáculos exploran continuamente las intersecciones entre memoria, cuerpo y política, transformando experiencias personales y colectivas en experiencias estéticas capaces de provocar y sensibilizar al público.





Los temas centrales de nuestras creaciones son múltiples y están interconectados. La memoria colectiva del genocidio romaní y la marginación histórica se resalta y reconstruye a través de actuaciones que cuestionan no sólo la historia, sino también la forma en que las instituciones culturales la cuentan (o la pasan por alto en silencio).





Al mismo tiempo, la sexualidad, el deseo, el cuerpo y la vulnerabilidad son abordados con una mezcla de humor, ironía y delicadeza radical, con el fin de deconstruir prejuicios profundamente arraigados.





Esta politización de la estética no es un artificio, sino una necesidad: en Rumania, donde la comunidad gitana permanece invisible, el teatro se convierte en un medio para reclamar visibilidad y respeto.





Se invita al público a confrontar sus propios prejuicios y a reconocer la complejidad y pluralidad de la identidad romaní contemporánea.





Ser un artista romaní en Rumania no se trata sólo de contar historias romaníes, se trata de reescribir tanto el teatro romaní como el teatro europeo, a través de una estética de resistencia y empatía radical que invita a la reflexión y la transformación.





Al final del día, a pesar de todas las dificultades, siento que este es el arte que quiero traer al mundo y compartir con el público.





◗ Traducción del rumano por Alina Popescu.





EXPRESO ORGÁNICO





En 2014, Mihaela Dragan Fundó la compañía Giuvlipen, integrada por actrices gitanas, donde es actriz, directora y autora. En 2018, desarrolló “Roma Futurism”, un proyecto que combina la cultura, la tecnología y la brujería romaníes, presentado en particular en la Bienal de Venecia (FutuRoma), en el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado y en el festival Kai Dikhas (Berlín). El mismo año, PEN World Voices la reconoció como una de las diez dramaturgas más respetadas del mundo. En 2019 se incorporó a la residencia en el Royal Court Theatre (Londres) y escribió una obra de ciencia ficción en torno a una sociedad de brujas gitanas. En 2021, presentó su primera videoinstalación, “El futuro es un lugar seguro escondido en mis trenzas”, y en 2022 lanzó un álbum de trap feminista bajo el seudónimo de Kali, con Niko G. En 2024, participó en el Festival de Shakespeare con “Caliban and The Witch”, una adaptación en lengua romaní de “La tempestad”, de William Shakespeare.





En el marco del festival Un Weekend à l’Est presentará el espectáculo “Hechizos para futuros feministas” Domingo 23 de noviembre a las 20 h.en el Théâtre de l’Alliance Française (101 boulevard Raspail, París-6mi). Toda la información en Weekendalest.com.

