Mosimann sobre Francia-Inter o la banda sonora de una emancipación próxima





A la izquierda le encanta el desamor: el cuestionamiento de “la izquierda de los beneficios” de Fabien Roussel frente a la identificación de “valor del trabajo” a la derecha por Sandrine Rousseau, la prioridad dada a las zonas obreras “blancas” de las zonas periurbanas y rurales por François Ruffin versus el objetivo electoral de los grupos obreros racializados en los suburbios por Jean-Luc Mélenchon, o la relativización de la islamofobia en nombre del secularismo por parte de la izquierda holandesa versus la reducción del antisemitismo por parte de la izquierda rebelde en nombre de la solidaridad con los palestinos.





Siempre han existido divergencias en la izquierda, pero la particularidad de la situación actual se debe a una confusión generalizada de significado. El trasfondo de las oposiciones de izquierda, los valores compartidos sobre la base de los cuales se expresaron los conflictos, se han desintegrado. De ahí la necesidad de reinventar una imaginación emancipadora común, es decir una galaxia de referentes a la vez sensibles y razonados, de valores, deseos, afectos y conocimientos, portadores de una crítica social del aquí y ahora asociada al horizonte de un mundo mejor. No es algo que sea sólo a nivel de ideas sino que se relacione más ampliamente con una razón sensible.





De Jean Ferrat a Mosimann





Esta imaginación probablemente se alimentará de textos literarios e imágenes cinematográficas, pero también de una banda sonora. Pensemos en el poderoso Partido Comunista de los años 1960: su eco también tuvo que ver con la banda sonora compuesta, entre otras, por las canciones de Jean Ferrat. No sólo y sobre todo por las canciones más directamente políticas, sino también y sobre todo por aquellas inmersas en la vida cotidiana, por ejemplo en “Ma môme” de 1960 (letra de Pierre Frachet, música de Ferrat).









En esta canción se expresa una dignidad que se inscribe en las vivencias populares, a través de un estribillo familiar: “ella trabaja en una fábrica en Créteil”. Una felicidad ordinaria surge en una oposición de clases: “Mi hija, ella no actúa como una estrella/No usa gafas de sol”. La banda sonora de izquierdas, transversal, abarca las querellas de la capilla. Por ejemplo, el anarquista Léo Ferré dedicó un álbum a un poeta comunista en 1961, con “las Canciones de Aragón cantadas por Léo Ferré” (Barclay).





Al final del primer cuarto del día 21mi siglo, esta transversalidad con otros sonidos, otras palabras, mezcladas, mediante tocadiscos y un ordenador, está tomando forma con DJ Mosimann en France-Inter los miércoles a las 8:55 desde el 27 de agosto de 2025. Su “Track of your dream” reemplaza ventajosamente los folletos cada vez menos leídos en nuestros mercados. Ganador de la Star Academy en febrero de 2008, Mosimann hará temblar a cierta izquierda intelectual y despreciar la telefonía mediática. Pero, hoy más que ayer, ¿los imaginarios políticos no tienen que ver con las culturas populares de masas (thriller, cine, series, canciones, cómics y mangas, videojuegos, etc.) en los pasajes que abren desde la vida cotidiana entre lo íntimo y lo común?





Un enfoque hecho de mestizaje





Al profundizar en el sitio de Radio-France, emergen renovadas hibridaciones de una política de emancipación alternativa a la extrema derecha de Trump y Le Pen-Bardella. La mezcla musical que propone cada semana Mosimann está precedida por la lectura de un texto poético, a la vez personal y universalizable, que contribuye al carácter compuesto de los sueños que tienen los pies en la tierra.





En el primer tema, Mosimann anuncia los colores: “Soñé que Vicente Delerm conoció a Daft Punk, “Vida, Muerte, Amor”, frente a “Veridis Quo”. Por un lado, la fragilidad de una voz que recuerda a un vecino desaparecido, por el otro, una metafísica sonora, lenta y embriagadora, que repite por la eternidad los hits del sintetizador modelado analógico. » Y establece un planteamiento hecho de mestizaje entre géneros musicales, sensibilidades poéticas, pasado, presente y futuro: “En definitiva, ser DJ no se trata sólo de poner discos, sino también de provocar diálogos imposibles, encuentros imposibles, robar un fragmento de memoria, devolverlo de otra manera, en otro lugar, más lejos. Así que sí, es un robo, pero es un robo de amor. Es un robo que da al pasado una segunda vida. »









El sueño está en el centro de estas mezclas, pero un sueño a nivel humano, cargado de la vida cotidiana y que le da aliento. Por ejemplo, cuando se trata de escuchar la felicidad gracias a Sébastien Tellier y William Sheller: “Soñar todos los días. No para escapar, sino para soñar respirando, despiertos, lúcidos. Porque los sueños son ya una forma de habitar el mundo. »





El sueño puede tener algo mágico frente a nuestras incertidumbres y nuestros fracasos. Sin embargo, no hay necesidad de“un filósofo que pondría todo en orden”. ¡No hay utopía sin nuestras fragilidades! Tengamos cuidado con las respuestas que se presentan como absolutas y que pueden haber llevado a nuestros mayores a hacer la vista gorda ante los crímenes en masa en nombre del futuro. “días felices”. De manera más modesta, pero también más radical, sintamos una “música para la memoria, esa que hace girar el mundo un milímetro, lo justo para que la luz regrese desde otro ángulo”. Esto es posible cuando la canción “ Noches Mágicas” de Catherine Lara se encuentra con el electro de Oskar Med K…





La emancipación tiene que ver, por tanto, con nuestras debilidades y nuestras dudas, sin esconderlas bajo la alfombra de una nueva política virilista de fuerza, que decepcionará, o será peor, como las anteriores. “Tengo miedo de convertirme en un gran idiota”nos dice Mosimann. “El que confunde sus principios con la superioridad moral, porque el ego busca el reconocimiento inmediato, donde la humildad acepta la demora. » Por el contrario, la izquierda debería asumir que es izquierda, torpe, mal de derecha, escuchando por ejemplo las superposiciones de Etienne de Crécy, Disiz y Theodora.





Para un imaginario de izquierdas, el horizonte de otra vida no llega sin resistencia, de ahora en adelante, ante la aspereza de un mundo injusto y asfixiante, En estas rugosidades. Porque “No se trata sólo de recordar que somos libres, se trata de demostrarlo, marchando, cantando, gritando, amando, bloqueando y resistiendo. Resiste el silencio que nos aprisiona, resiste el olvido que nos borra”. En ello nos ayuda el encuentro de los ritmos de Fred Again con “Libre” de Angèle y el imborrable “Résiste” de France Gall.









¿De la infrapolítica musical a una política de emancipación?





El politólogo y antropólogo estadounidense de sensibilidad libertaria James C. Scott (1936-2024) desconfiaba de la gran maquinaria conceptual de inspiración marxista, como la noción de moda de“hegemonía” propuesto por el pensador comunista italiano Antonio Gramsci, que tiende a encerrar a los grupos subordinados en la cueva de la “la ideología dominante”. Por el contrario, observó formas de politización que se producían de manera más clandestina y que llamó “infrapolítico”. Infrapolítico, porque cae bajo “discreto”sino también en el sentido de “infraestructura” político, en la medida en que “proporciona gran parte de la base cultural y estructural para una acción política más visible”. ¿No podría traducirse en políticas más explícitas el tipo de infrapolítica poética y musical que Mosimann contribuye, junto con otros, muchos otros, a esbozar? Depende de nosotros. Y es mucho más urgente y apasionante que los posibles futuros electorales de Hollande, Glucksmann, Tondelier, Ruffin, Mélenchon…



