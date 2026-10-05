En Lille, a la caza de los residuos

La metrópoli europea de Lille (MEL) no esperó a que se repitieran las olas de calor y las sequías para hacer balance de la crisis del agua y desplegar soluciones que respondan a los desafíos. A partir de 2021, la “conservación del agua” se ha convertido en una prioridad. Bajo el liderazgo de su presidente, Eric Skyronda, el MEL articula hoy su acción en torno a dos ejes principales: la reducción de las extracciones -que implica la rápida absorción de las fugas- y la prevención, animando a residentes, comunidades y empresas a cambiar sus usos.

A primera vista, puede parecer paradójico que la capital de Alta Francia, región famosa por sus precipitaciones, esté preocupada por sus recursos. Sin embargo, la metrópoli alcanzó recientemente un hito histórico al ser puesta en alerta reforzada por sequía, el nivel más alto jamás alcanzado en el territorio. El signo de un trastorno más profundo: “Desde 2017, la recarga de aguas subterráneas que abastecen el territorio ha disminuido un 20% respecto a los promedios históricos, subraya Eric Skyronka. Debido al cambio climático, el período de recarga sólo dura de dos a cuatro meses, frente a los seis anteriores. Al mismo tiempo, debemos garantizar el suministro de agua potable a 1,2 millones de habitantes. Al no tener un gran río que cruce el territorio ni recursos alternativos fácilmente movilizables, el MEL ha hecho de la conservación del agua una prioridad política. »

Para reflejar este compromiso, MEL firmó con Iléo – filial de Veolia responsable de la distribución de agua potable en 66 de los 95 municipios metropolitanos – un contrato de conservación del agua sin precedentes en Europa para el período 2024-2033. “Este contrato se basa en un principio innovador: incentiva financieramente al concesionario a reducir los volúmenes de agua distribuidos y perdidos, especifica Eric Skyronka. Si no se alcanzan los objetivos de ahorro y los volúmenes superan los umbrales establecidos, se incrementa el precio de compra del agua a la autoridad metropolitana. Esta cláusula invierte la lógica tradicional que pretendía que el distribuidor se beneficiara del aumento de las ventas. » El objetivo es ambicioso: reducir las extracciones de agua un 10% en diez años, el equivalente a un año de consumo ahorrado.

Sobre el terreno, este cambio se basa en el despliegue generalizado de la telelectura, que comenzó en 2024. Hasta finales de 2027, el MEL prevé sustituir 133.000 contadores, instalar 217.000 módulos de telelectura e instalar 16.000 contadores inteligentes. Estos últimos analizan las vibraciones acústicas de la red para detectar la firma sonora característica de las fugas. Gracias a estas tecnologías y a la aplicación dedicada, cada usuario ahora puede controlar su consumo diario y recibir una alerta en caso de fuga o vertido sospechoso.

Paralelamente, se distribuyeron 5.000 sensores por toda la red de distribución para identificar averías. Sobre el terreno, un equipo de ocho “buscadores de fugas” ayudados por tecnologías de inteligencia artificial recorre 4.600 kilómetros de tuberías. Sus enemigos: las roturas provocadas por los movimientos del suelo (heladas, deshielos, sequías, fuertes lluvias), el paso de los transportes, las obras viales o el deterioro de las infraestructuras. Con una eficiencia del 88%, la MEL supera la media nacional (80%) al perder sólo el 12% de los volúmenes distribuidos. Un resultado fruto de una búsqueda real que ha permitido localizar y reparar entre 150 y 200 fugas cada mes.

Queda por transformar a los usuarios en actores de esta sobriedad. Para ello, el MEL está desplegando una política de sensibilización. En particular, distribuye 550.000 kits de hidroahorro que incluyen un folleto de gestos ecológicos, un ahorrador de agua, dos aireadores de grifo, un regulador de caudal de ducha y un reloj de arena de 5 minutos. Los embajadores de “O’Brigad’Eau” incluso vienen a sus casas para ayudar a los residentes a instalarlos.

La “Maison de l’Eau” – unidad educativa móvil – y el autobús “Ec’Eau” recorren los municipios para apoyar el despliegue de la lectura a distancia y ofrecer consejos prácticos. Un “entrenador de consumo” utiliza datos de lectura remota para realizar diagnósticos personalizados y comparar el uso con los promedios de hogares similares. No se olvida a los actores económicos y públicos: para apoyar a las empresas y comunidades e iniciar 1.200 contratos hasta 2030, la metrópoli ha contratado a tres asesores en conservación del agua. Una profesión de futuro al servicio de la transición ecológica.