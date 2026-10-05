Bloqueo de escuelas secundarias: “No podemos soportar que nuestros jóvenes sean golpeados, encerrados y reducidos al silencio”

Una gran movilización de estudiantes de secundaria se está extendiendo por toda Francia. Parte de Créteil, donde la ausencia de profesores no sustituidos había provocado protestas de los estudiantes, afecta ahora a más de 400 escuelas.

Las demandas de los estudiantes son simples, si no banales: tener condiciones de aprendizaje dignas.

Varían según las deficiencias locales. Aquí los estudiantes denuncian los precios demasiado altos en el comedor. Allí, las paredes empapadas, las ratas, las chinches y las duchas rotas de un internado. En casi todas partes falta personal entre los asistentes educativos y los propios profesores.

Estos últimos, como los jueces de menores que abandonan sus cargos, resignados por la imposibilidad material de aplicar las decisiones que toman para proteger a los menores, comparten la consternación de sus alumnos ante una institución incruenta.

Lo comparten tanto que algunos ven la necesidad de interponerse entre ellos y la policía para garantizar su protección.

Porque frente a ellas, la respuesta del Estado a estas protestas es la de una represión desproporcionada… y la más violenta.

Varios heridos de gravedad, incluido un niño de 14 años golpeado en la cara a quemarropa por un lanzador “Puma”aparecen en varios videos hechos públicos. Un estudiante del instituto Balzac, en Tours, se encuentra actualmente hospitalizado tras lo que parece ser una inyección de LBD.

En todas partes, estudiantes de secundaria, profesores y periodistas han sido objeto de acusaciones y disparos. “no letal” o incluso golpes de escudo.

Docentes denunciados “escenas de violencia policial inaceptable. »

Las detenciones de menores se cuentan por centenares. El Ministerio de Justicia anunció que 1.793 personas habían sido detenidas en cuatro días.

Actualmente están abiertas al menos tres investigaciones del IGPN por lesiones sufridas por estudiantes de secundaria, en Saint-Ouen-l’Aumône, Sevran y Tours.

Algunos de nuestros compañeros de los colegios de abogados de París y de Seine-Saint-Denis ya han presentado una denuncia por actos de violencia ocurridos supuestamente bajo custodia policial.

En Saint-Denis, varios de ellos denuncian públicamente repetidos obstáculos a los derechos de la defensa. Los estudiantes de secundaria describen haber sido presionados para renunciar a su derecho a un abogado. ¿Cuántas veces habrá que repetir que el abogado no es un obstáculo para la investigación, sino la condición de su regularidad?

Los menores, a partir de los 13 años, están sujetos a custodia policial en todo el país. Esta medida terriblemente violenta, en teoría excepcional y más aún cuando se trata de niños, es evidentemente explotada masivamente como herramienta de represión.

La diferencia entre el volumen de detenciones y los procesamientos anunciados sugiere una proporción muy significativa de detenciones sin acción: primero las encerramos, luego pensamos en ellas (o las regularizamos).

Los fiscales, los únicos que toman las decisiones a la hora de iniciar procesos judiciales, se enfrentan así a un hecho consumado por parte de la policía, que llama sin distinción.

Esta reversión no es trivial. La custodia policial está bajo el control del fiscal y el artículo 66 de la Constitución convierte a la autoridad judicial en guardiana de la libertad individual.

Pero cuando el ritmo de las detenciones parece dictado por los imperativos del orden público establecidos en la plaza Beauvau y la fiscalía sólo interviene más adelante, el centro de gravedad de nuestro procedimiento penal se desplaza silenciosamente de la autoridad judicial a las instrucciones del Ministerio del Interior.

Ya no es el sistema judicial el que supervisa a la policía, es la policía la que se apodera del sistema judicial de un hecho consumado.

Y cuando la justicia examina las acciones de los menores detenidos, aunque no hayan cometido ningún acto reprobable, ya es demasiado tarde: la violencia de Estado fue cometida por un poder represivo que no está bajo el control de las instituciones que tienen la prerrogativa.

Por tanto, corresponde a la institución judicial reaccionar con la mayor firmeza y equidad ante esta situación, porque la ley protege especialmente a los niños.

Se supone que las medidas de custodia adoptadas contra ellos obedecen a reglas específicas, más exigentes que para los adultos. La privación de libertad de un niño, que es la custodia policial, sólo debe considerarse en “último recurso” y durante el menor tiempo posible.

Por encima de todo, los menores, al igual que los adultos, se benefician del derecho a la expresión colectiva de ideas y opiniones, del derecho a ser escuchados, de la libertad de expresión y de la libertad de asociación.

Nosotros, los abogados, no podemos resignarnos a observar en silencio la impotencia de las autoridades judiciales ante los graves ataques perpetrados por el brazo armado del poder ejecutivo contra los niños.

No podemos tolerar que, en respuesta al ejercicio de los derechos fundamentales, nuestros jóvenes sean heridos, encerrados y reducidos al silencio.

Simplemente llamamos a respetar los derechos de aquellos a quienes la República debe proteger más.

Firmantes:

Jean-Baptiste Riolacci y Helin Köseabogados, ex Secretarios de la Conferencia; Sophie Sarréabogado, exsecretario de la Conferencia; Anne-Sophie Laguensabogado, exsecretario de la Conferencia; Safya Akorriabogado, exsecretario de la Conferencia; Dominique Tricaudabogado, exsecretario de la Conferencia; Frédéric Forguesabogado, exsecretario de la Conferencia; Emmanuel Mercinier-Pantalacciabogado, exsecretario de la Conferencia; Elisa Aboucayáabogado, exsecretario de la Conferencia; Frédérique Cassereauabogado, exsecretario de la Conferencia; Julien Dreyfusabogado, exsecretario de la Conferencia; Romain Bouletabogado, copresidente de la Asociación de Abogados Penalistas (ADAP), exsecretario de la Conferencia; Vicente Ollivierabogado, exsecretario de la Conferencia; Antonio Ricardabogado, exsecretario de la Conferencia; Antoine Aussedatabogado, exsecretario de la Conferencia; Laura Heinichabogado, exsecretario de la Conferencia; Dorothée Bisaccia-Bernsteinabogado, exsecretario de la Conferencia; Karine Bourdieabogado, copresidente de la Asociación de Abogados Penalistas (ADAP), exsecretario de la Conferencia; Gregorio San Miguelabogado, exsecretario de la Conferencia; Zoë Royalsabogado, exsecretario de la Conferencia; Julia Katlamaabogado, exsecretario de la Conferencia; Verónica Camporroabogado, exsecretario de la Conferencia; Alexia Gaviniabogado, exsecretario de la Conferencia; Emmanuel Piréabogado, exsecretario de la Conferencia; Pablo Felmer Roaabogado, exsecretario de la Conferencia; Cosima Ouhiounabogado, exsecretario de la Conferencia; Negar Haeriabogado, exsecretario de la Conferencia; Clemencia Wittabogado, exsecretario de la Conferencia; Simón Clemenceauabogado, exsecretario de la Conferencia; Jérémie Natafabogado, exsecretario de la Conferencia; Jérémy Boccaraabogado, exsecretario de la Conferencia; fanny vialabogado, exsecretario de la Conferencia; Amandine Sbidianabogado, exsecretario de la Conferencia; Malcolm Mouldaïaabogado, exsecretario de la Conferencia; Magali Wochabogado, exsecretario de la Conferencia; Bruno Gendrinabogado, exsecretario de la Conferencia; Mourad Battikhabogado, exsecretario de la Conferencia; Clément Pialouxabogado, exsecretario de la Conferencia; Seydi Baabogado, exsecretario de la Conferencia; Luisa Hennonabogado, exsecretario de la Conferencia; Víctor Jean-Baptisteabogado, exsecretario de la Conferencia; Ohanianos de Sipánabogado, exsecretario de la Conferencia; Thibault Baillyabogado, exsecretario de la Conferencia; Sofía Bougrineabogado, exsecretario de la Conferencia; Juliette Triquetabogado, exsecretario de la Conferencia; Maxence Galloabogado, exsecretario de la Conferencia; Aimee Kleimanabogado, exsecretario de la Conferencia; Noémie Gorinabogado, exsecretario de la Conferencia; Florian Godest Le Gallabogado, exsecretario de la Conferencia; Víctor Delatour-Le Morzadecabogado, exsecretario de la Conferencia; Eliott Amzallagabogado, secretario de la Conferencia; Gianni de Georgiabogado, secretario de la conferencia