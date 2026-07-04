El “sueño americano”, esta “operación maquiavélica” que persiste a pesar de Donald Trump

“Vine a Estados Unidos porque me dijeron que las calles estaban pavimentadas con oro. Cuando llegué, entendí tres cosas. Primero, no están pavimentadas con oro. Segundo, no están pavimentadas en absoluto. Tercero, se esperaba que yo las pavimentara. » Estas palabras están impresas en una pared del museo de Ellis Island, punto de entrada de inmigrantes a Estados Unidos en la primera parte del siglo XX.mi siglo, a un paso de la Estatua de la Libertad. La cita, atribuida a un inmigrante italiano, ilustra la complejidad del “sueño americano”. Desde su promesa hasta sus implicaciones pasando por su realización. Este mismo sueño que declaró Donald Trump ” muerto “en 2015, y que prometió resucitar. Unos diez años después, y mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversariomi aniversario – la “Declaración de Independencia” del país se firmó el 4 de julio de 1776 – lo que queda de el sueño americano ?

Primero, un concepto difícil de definir. Sobre todo porque no hay un sueño, sino sueños. “En el día 17mi siglo, el sueño de los Padres Peregrinos era el de la libertad religiosa. La de los sureños se basó en la esclavitud. Lo de Martin Luther King (“Tengo un sueño”) no tuvo nada que ver con…