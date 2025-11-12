En Estados Unidos, la Corte Suprema defiende la legalidad del matrimonio para todos

Publicado el 10 de noviembre de 2025 a las 20:38 horas. Lectura: 2 min.







La Corte Suprema estadounidense no ha reconsiderado el matrimonio igualitario. La Corte, de mayoría conservadora, se negó a examinar este lunes 10 de noviembre un recurso de apelación que cuestiona la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizado para todo el país por este mismo tribunal en 2015.









Como suele ocurrir cuando se niegan a examinar un caso, los magistrados superiores no justificaron su decisión.





Una cristiana evangélica, Kim Davis, exsecretaria del condado de Kentucky que se negó a expedir documentos matrimoniales a parejas del mismo sexo, pidió a la Corte que revocara su fallo de 2015.





La negativa a examinar el caso debería respaldar su orden de pagar cientos de miles de dólares en concepto de daños y perjuicios a una pareja gay a la que se había negado la certificación de su matrimonio.





La comunidad LGBTQIA+ está preocupada





Los conservadores tienen una mayoría de 6 a 3 en la Corte Suprema, y ​​se necesitaron al menos cuatro votos para que el tribunal más alto del país aceptara revisar el caso.





La apelación de Kim Davis había suscitado preocupación en la comunidad LGBTQIA+, temiendo que los jueces decidieran revocar la decisión que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, tres años después de anular décadas de precedentes al revocar la garantía federal al aborto. Esta decisión provocó un terremoto en el país y más allá.









En un argumento personal que acompañó al fallo sobre el aborto, el juez conservador Clarence Thomas pidió un nuevo examen del caso Obergefell contra Hodges en 2015, que reconocía el matrimonio igualitario a nivel nacional.





“El amor ha vuelto a ganar”





Este juicio fue “equivocado desde el principio”reaccionó el lunes Mat Staver, abogado de Kim Davis, prometiendo “Seguir trabajando para derrocarlo”. “La cuestión no es si el Tribunal Supremo lo hará, sino cuándo”añadió.





“Hoy el amor volvió a ganar”Por su parte, dio la bienvenida a la presidenta de la asociación Human Rights Campaign, Kelley Robinson, en un comunicado de prensa. “La Corte Suprema dejó claro hoy que negarse a respetar los derechos constitucionales de otros tiene consecuencias”añadió.









En 2013, la Corte Suprema dictaminó que el matrimonio no estaba reservado a parejas heterosexuales. Luego, la decisión de 2015 obligó a los estados que no reconocían las uniones entre dos personas del mismo sexo no solo a casarlas, sino también a reconocer los matrimonios celebrados en otros lugares.





La 14ª Enmienda a la Constitución “obliga a un Estado a celebrar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo”y esto en nombre de la igualdad ante la ley, escribió el juez Anthony Kennedy en la sentencia.





Esta decisión de 2015 fue celebrada enérgicamente por la izquierda en todo el país y más allá, y el presidente Barack Obama elogió en ese momento una “un gran paso en nuestra marcha hacia la igualdad” y uno “victoria para América”.