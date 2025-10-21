En Holanda, las autoridades llaman a no preguntar a AI por quién votar





Pedir consejos de viaje, hacer una lista de la compra, ayudar a preparar un discurso… Cada vez más, la inteligencia artificial (IA) se utiliza cada vez más a diario. A veces hasta el punto de forzar la solicitud más allá. En un estudio publicado este martes 21 de octubre, la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (AP) está preocupada, a una semana de las elecciones legislativas anticipadas, por el uso de la IA para guiar el voto y pide a la población que no lo haga.





En este estudio, se probaron cuatro chatbots de IA: ChatGPT, Gemini, Mistral y Grok. Se crearon perfiles de votantes falsos, correspondientes a los cargos políticos actualmente representados en la Cámara de Representantes, donde se sientan los diputados. El estudio muestra que los agentes conversacionales “ muy a menudo resultan en las mismas dos partes, cualquiera que sea la pregunta o la solicitud del usuario »: el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders o GroenLinks-PvdA, el partido de izquierda de Frans Timmermans, ex vicepresidente de la Comisión Europea.





En cuanto a otros partidos, la probabilidad de que aparezcan es mucho menor, o casi inexistente, como el partido de izquierda Denk o el CDA (Llamamiento Demócrata Cristiano). Incluso cuando las orientaciones políticas de los falsos votantes se corresponden en todos los sentidos con las posiciones partidistas.









Un estudio que afirma que los votantes son “influenciados sin su conocimiento”. “Su funcionamiento no es ni claro ni controlable”declaró la vicepresidenta de AP, Monique Verdier. Si no lo son “deliberadamente parcializado”la agencia aún recordó que alimentadas en Internet, las diferentes inteligencias artificiales no eran neutrales, debido a la “Cómo funcionan los chatbots de IA”. “Sus consejos se basan en datos no verificables con los que se han entrenado sobre información, extraída de internet, que puede ser errónea u obsoleta”añade en su estudio.





La extrema derecha a la cabeza





Una amenaza para el buen funcionamiento de la democracia, según Monique Verdier. “Esto afecta directamente a uno de los fundamentos de la democracia: la integridad de unas elecciones libres y justas”añade. La Autoridad Holandesa de Protección de Datos también pide a los fundadores de chatbots que no permitan que su IA se utilice para dar consejos sobre votación.





Un foco adicional sobre estas elecciones anticipadas, ya muy vigiladas debido a la fuerte presencia de la extrema derecha. El Partido por la Libertad (PVV), de Geert Wilders, al que se atribuye casi el 20% de las intenciones de voto, encabeza las encuestas. Un avance notable, pero lejos de darle la mayoría. Desde que cerró la puerta a la coalición en junio, los principales partidos holandeses han descartado cualquier posibilidad de coalición con el partido de extrema derecha.









A menos de un año de las elecciones municipales de 2026, y con las elecciones presidenciales de 2027 a la vuelta de la esquina, este estudio también debe resonar en Francia. En febrero, una encuesta de Ipsos reveló que casi cuatro de cada 10 franceses utilizan activamente la inteligencia artificial generativa, tanto en su vida privada como profesional.