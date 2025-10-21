Zelensky insta a Trump a negociar la paz en Ucrania, un día después del violento ataque ruso a la red energética

Publicado el 11 de octubre de 2025 a las 15:52,

actualizado el 11 de octubre de 2025 a las 3:59 p.m. Lectura: 1 min.







El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este sábado 11 de octubre que había instado a su homólogo estadounidense Donald Trump a negociar la paz en Ucrania, tras alcanzar un acuerdo sobre Gaza, durante una entrevista telefónica. “muy positivo”.





“Felicité al presidente Donald J. Trump por su éxito y por el acuerdo en Medio Oriente que pudo lograr, lo cual es un logro sobresaliente. Si se puede detener una guerra en una región, entonces seguramente también se podrán detener otras guerras, incluida la guerra liderada por Rusia”.dijo en su página de Facebook.





Esta entrevista tiene lugar un día después de uno de los mayores ataques rusos a la red energética de Ucrania, que sumió en la oscuridad a cientos de miles de hogares y provocó la muerte de un niño de siete años.





“Discutimos oportunidades para fortalecer nuestra defensa aérea”indicó además el presidente ucraniano, sin más detalles. “Debe haber voluntad por parte rusa de emprender una verdadera diplomacia; esto se puede lograr por la fuerza. »





Durante una conferencia de prensa el viernes por la tarde en Kiev, Volodymyr Zelensky ya había pedido a Donald Trump que “poner presión” a Vladimir Putin para que detenga los ataques aéreos contra Ucrania.









Una delegación ucraniana “a principios de la próxima semana” en Estados Unidos





El sábado, un nuevo ataque ruso contra el sistema energético dejó sin electricidad varias zonas de la región de Odessa, en el sur del país, según las autoridades.





Una delegación ucraniana visitará “en la semana que viene” en Estados Unidos para discutir posibles sanciones, energía y defensa antiaérea de Ucrania, anunció el jueves Volodymyr Zelensky.





El presidente ucraniano precisó que esta delegación estará encabezada por la primera ministra Yulia Svyrydenko y el jefe de la administración presidencial. “El tema de la congelación de activos también se discutirá con Estados Unidos”añadió el líder ucraniano.









Desde su invasión en 2022, Rusia ha atacado la red energética de Ucrania cada invierno, privando a millones de hogares de electricidad y calefacción e interrumpiendo el suministro de agua, lo que Kiev califica de crimen de guerra.





Rusia niega haber atacado a civiles y dice que Ucrania utiliza los sitios de energía para alimentar su sector militar.



