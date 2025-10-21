Presupuesto 2026: inicio de los debates, sin mayoría ni 49,3, bajo vigilancia del mercado

Publicado el 20 de octubre de 2025 a las 7:30 a.m. Lectura: 3 min.







En los albores de un debate presupuestario sin precedentes bajo la Quinta República, las fuerzas políticas, aunque prometen jugar el juego del parlamentarismo, están afilando sus armas para intentar modificar la copia del gobierno y lograr victorias. Por primera vez desde 1958, los parlamentarios debatirán en un contexto muy particular: el gobierno no sólo no tiene mayoría en la Asamblea, sino que además ha renunciado al artículo 49.3 de la Constitución que le permitía desde 2022 aprobar todos los presupuestos, sin votación.





Y la aprobación de las armas comenzará este lunes 20 de octubre: la primera parte del proyecto de ley de finanzas para 2026, dedicada a los ingresos del Estado, comenzará a debatirse en comisión de la Asamblea, donde se han presentado unas 1.800 enmiendas. En el hemiciclo, los diputados partirán de la copia inicial del gobierno, pero el paso en comisión seguirá sirviendo para revelar las posiciones de cada uno. Por cierto, los grupos se comprometieron a no obstaculizar el debate parlamentario para no sobrepasar los plazos constitucionales para la votación de los presupuestos.









La oposición “sin ilusiones”





Pero ya sea para el Estado o para la Seguridad Social, todos intentarán conseguir victorias ya que, sin el 49,3 posible, es la versión modificada, resultante de los debates, la que teóricamente se someterá a votación a finales de año.





La izquierda, encabezada por el PS, espera en particular volver al año en blanco, a la congelación de las prestaciones sociales y pretende reintroducir el impuesto Zucman a las grandes riquezas. “No creo que ella pueda pasar”. Tal como están las cosas, reconoció el domingo por la tarde en BFMTV el ex presidente y diputado del PS François Hollande. En este caso, “Habrá que buscar otras modalidades” gravar a los ultrarricos.





El presidente del Comité de Finanzas de la Asamblea, el Insoumis Eric Coquerel, tampoco tiene dudas.“ilusiones” : “No habrá mayoría para aprobar muchas de las medidas” buscado por la izquierda “Sobre todo porque me parece que RN está abordando la discusión presupuestaria desde un lado más neoliberal que el año pasado”. Por lo tanto, en última instancia, el objetivo de La France insoumise será ” derrotar “no voten, este presupuesto.





En la derecha, a pesar de sus diferencias, los republicanos prometen luchar contra las subidas de impuestos y por una reducción del gasto público. Y la Agrupación Nacional podría volver a poner sobre la mesa la eliminación de la Ayuda Médica Estatal para inmigrantes indocumentados, una línea roja para la izquierda.









En el lado macronieto, el llamado al compromiso





Ante esta situación, el sector gubernamental pide un compromiso. “No tener presupuesto sería admitir un enorme desamparo colectivo”advirtió el sábado la ministra responsable de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, en una entrevista al periódico “Ouest-France”. Su colega de Economía, Roland Lescure, también lanzó en franceinfo “un llamado a la lucidez” y a “responsabilidad”.





La deuda francesa parece cada vez más vulnerable en los mercados. El viernes, una de las mayores agencias de calificación, S&P Global Ratings, rebajó un nivel la calificación de Francia, alegando incertidumbre. “alto” sobre las finanzas públicas. Fitch rebajó su calificación en septiembre y se espera la decisión de Moody’s el viernes 24 de octubre.









La promesa de suspender la reforma de las pensiones, una cuestión importante para permitir que Sébastien Lecornu sobreviva, también sigue agitando a la clase política. El Gobierno ha optado por incluirlo en una enmienda al proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, pero algunos temen que esta vía le permita no actuar sobre la suspensión en caso de estancamiento de los debates y de recurso a órdenes de aprobación del presupuesto.





“No hay truco ni plan oculto”aseguró la portavoz del gobierno Maud Bregeon a Le Parisien, el Primer Ministro “quiere permitir que la Asamblea debata”.









El espectro de prescripciones





No basta para convencer a la RN: el gobierno se prepara para aprobar el presupuesto mediante ordenanza, aseguró el diputado Jean-Philippe Tanguy en France 3. Como prueba, según él, “Los macronistas han presentado tantas enmiendas como fue posible”, “el abandono del 49.3 es un cáliz envenenado”. La extrema derecha y LFI preguntan a Sébastien Lecornu “una carta correctiva” permitiendo modificar el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social antes de su examen.



