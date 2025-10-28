En Gaza, la Defensa Civil informa de nueve muertos por fuego israelí el viernes

Publicado el 18 de octubre de 2025 a las 17:42 horas. Lectura: 1 min.







La Defensa Civil de la Franja de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó este sábado 18 de octubre de la muerte de nueve personas, todos miembros de una misma familia, fallecidas según ella la víspera por fuego israelí contra un autobús.













Las víctimas, miembros de la familia Chaabane según Mahmoud Bassal, fueron asesinadas mientras “buscaban comprobar (el estado de) su casa” después de los bombardeos israelíes durante la guerra. Entre ellos están “cuatro hijos y tres esposas”aclaró. Según él, también faltan los cuerpos de dos niños, porque “sus restos quedaron esparcidos debido a la intensidad del bombardeo”. La recuperación de los restos resulta especialmente complicada debido a que “la dificultad del terreno y las condiciones” en la zona.





“Eliminar la amenaza”





El ejército israelí dijo en un comunicado que había “identificado” un vehículo “sospechoso cruzando la línea amarilla”en referencia a la línea de retirada de las fuerzas israelíes dentro de la Franja de Gaza acordada como parte del alto el fuego. Después de disparos de advertencia, los soldados “abrieron fuego para eliminar la amenaza” y esto “de acuerdo con el acuerdo” alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás que entró en vigor el 10 de octubre.













Patrocinado por el presidente estadounidense Donald Trump, el acuerdo tiene como objetivo poner fin a la guerra en Gaza. Cientos de miles de palestinos regresaron al norte de Gaza en busca de su antiguo hogar gracias al alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, el tercero desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.



