Alto el fuego inmediato entre Afganistán y Pakistán: lo que sabemos sobre el acuerdo que debería devolver la calma a su frontera

Publicado el 19 de octubre de 2025 a las 09:47 horas. Lectura: 2 min.







Pakistán y Afganistán acordaron este domingo 19 de octubre un “alto el fuego inmediato” tras las conversaciones en Qatar para intentar restablecer una calma duradera en su frontera, tras un enfrentamiento que dejó decenas de muertos.





Durante las negociaciones que comenzaron el sábado en Doha, “Las dos partes acordaron un alto el fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar una paz y estabilidad duraderas”anunció en un comunicado de prensa publicado en X el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. Esto es lo que sabemos sobre el acuerdo entre los dos países del sur de Asia.





• No más “acto hostil”, nueva reunión en Estambul





Los términos de este acuerdo y estos mecanismos no han sido revelados pero “Las reuniones de seguimiento se llevarán a cabo en los próximos días” para garantizar su implementación, aclaró Doha este domingo, saludando “un paso importante”.









“Se decidió que ningún país llevaría a cabo ningún acto hostil contra el otro, ni apoyaría a grupos que llevaran a cabo ataques contra el Gobierno de Pakistán y se abstendría de atacar a las fuerzas de seguridad y a los civiles”indicó el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, publicando en X una fotografía de los dos ministros de Defensa firmando un documento y estrechándose la mano.









El Ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, anunció una nueva reunión en Estambul el 25 de octubre. “Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los dos países hermanos, Qatar y Turquía”quien desempeñó el papel de mediador, añadió.





• Una primera tregua de dos días violada por Pakistán





Kabul acusó el viernes a su vecino de haber roto la tregua tras ataques que mataron al menos a diez civiles, entre ellos dos niños y tres jugadores de críquet, en la provincia de Paktika (este). Fuentes de seguridad paquistaníes han confirmado “ataques aéreos de precisión en suelo afgano”dirigido a una organización armada.









El gobierno talibán había asegurado reservar “el derecho a responder”pero había pedido a sus fuerzas que “abstenerse de realizar nuevas acciones”, “por respeto al equipo de negociadores”. Cuando se anunció el alto el fuego el miércoles a las 14:00 horas, Islamabad dijo que duraría 48 horas, pero Afganistán estimó que estaría en vigor hasta que lo violara la parte contraria. La tregua duró dos días, después de que los enfrentamientos se extendieran a Kabul, escenario de explosiones, y dejaran decenas de muertos.





El enfrentamiento comenzó la semana pasada tras explosiones en la capital afgana que las autoridades talibanes achacaron al vecino Pakistán. En represalia, lanzaron una ofensiva en la frontera, a la que Islamabad había prometido “respuesta fuerte”.





La semana pasada, las primeras explosiones en Kabul se produjeron al inicio de una visita sin precedentes del jefe de la diplomacia talibán a la India, el enemigo histórico de Pakistán.









• Kabul acusado de “albergar” a grupos “terroristas”





La escalada militar es parte de tensiones bilaterales recurrentes, alimentadas por cuestiones migratorias y de seguridad. Islamabad, ante un resurgimiento de los ataques contra sus fuerzas de seguridad, culpa incansablemente a su vecino afgano “refugiarse” grupos “terroristas”liderados por los talibanes paquistaníes (TTP), lo que Kabul niega.





Kabul debe “recuperar el control” sobre los luchadores que usan su suelo “para llevar a cabo atroces ataques en Pakistán”dijo nuevamente el sábado el jefe del Estado Mayor del ejército paquistaní, Syed Asim Munir.





“Nunca hemos traído ni apoyado al TTP aquí”afirmó por su parte el viceministro afgano del Interior, Mohammed Nabi Omari, durante una ceremonia pública en Khost, otra región fronteriza.