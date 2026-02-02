En Estados Unidos, un juez bloquea la expulsión del niño de 5 años arrestado por ICE en Minnesota





Un juez ha bloqueado temporalmente la expulsión de Estados Unidos de un niño de cinco años detenido con su padre la semana pasada en Minnesota y que desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos de los métodos brutales de la policía de inmigración estadounidense.









“Cualquier expulsión o traslado” del niño y de su padre están prohibidos siempre que impugnen su detención “y hasta nuevo aviso” de justicia, decidió el lunes 26 de enero el juez Fred Biery, del tribunal federal de San Antonio, Texas, donde se encuentran detenidos.





Ola de indignación





Liam Conejo Ramos y su padre Adrián Conejo Arias, originarios de Ecuador y presentados como inmigrantes ilegales, fueron arrestados el 20 de enero. Su caso desató una ola de indignación luego de que se viralizara una fotografía que mostraba al niño asustado, con un sombrero azul con orejas de conejo, cargando una mochila sostenida por una figura vestida de negro.









Hay dos versiones opuestas sobre el trato que recibió por parte de la policía de inmigración. Según un representante de la red escolar a la que asistía el niño, fue utilizado como ” carnada “obligado a tocar la puerta de su domicilio para sacar a la gente del lugar.





En cambio, las autoridades federales dicen que lo detuvieron afuera de su casa después de que su padre huyó. La madre y el hermano mayor de Liam Conejo Ramos no fueron arrestados al mismo tiempo que ellos.









En Minnesota, Donald Trump anunció el martes una “pequeña desescalada” tras la llegada de su asesor Tom Homan, enviado para calmar las tensiones en torno a la operación antiinmigración que provocó la muerte de dos manifestantes, Alex Pretti y Renee Good, asesinados a tiros por agentes federales.