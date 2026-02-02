¿Rechazo de las mociones de censura y fin de las palmadas? Lo que le espera al gobierno de Lecornu este lunes





La larga y dolorosa serie parlamentaria en torno al presupuesto de 2026 debería terminar este lunes 2 de febrero. De hecho, el proyecto de ley de finanzas para el año 2026, aprobado por el Primer Ministro Sébastien Lecornu y su gobierno, debería finalmente ser adoptado, después de varios recursos al artículo 49.3, que permitió eludir la votación del Parlamento.





Una realización posible sólo si se rechazan las dos mociones de censura presentadas contra el gobierno. El examen está previsto para las cinco de la tarde. La hipótesis contraria parece improbable, ya que los socialistas se han mostrado indulgentes con el ejecutivo, al aceptar los últimos 49,3, comprometidos por el Primer Ministro la semana pasada sobre el presupuesto. Entonces, ¿qué esperar de esta jornada parlamentaria tan predecible? El “New Obs” hace balance.





• Ya se han empatado tres 49,3





“Hay que saber cómo acabar con una crisis política”había dicho ya hace diez días el primer ministro, Sébastien Lecornu. El jefe del Gobierno renunció entonces a la promesa hecha a los socialistas, que garantizaba no recurrir al artículo 49, apartado 3, que permite aprobar el presupuesto sin votación parlamentaria.









A partir de entonces, Sébastien Lecornu lo utilizó tres veces, con, dijo, “ cierta forma de arrepentimiento y un poco de amargura”, sobre los ingresos, sobre los gastos y, finalmente, sobre el texto final. La única manera, según él, de dotar a Francia de un presupuesto, sobre el cual los diputados no pudieron ponerse de acuerdo, ya que sigue siendo un indicador de oposición o de apoyo al gobierno.





Tras el último recurso del viernes al artículo 49.3 de la Constitución por parte del Primer Ministro, se presentaron dos mociones de censura, una por la Agrupación Nacional (RN) y la otra por la izquierda ajena al Partido Socialista (PS). Son examinados este lunes.





• Dos mociones de censura, probablemente rechazadas





Sébastien Lecornu estará en la Asamblea Nacional para examinar estas mociones a partir de las 17.00 horas. Su rechazo supondrá la adopción definitiva del presupuesto, que el Gobierno ha negociado en gran medida con los socialistas para llegar a un compromiso y evitar que lo censuren.





Los diputados del PS, en su inmensa mayoría, no votaron a favor de las últimas mociones de censura de la izquierda ajena al PS, que obtuvieron 269 y 267 votos, de los 288 y 289 necesarios para tener éxito.





El coordinador de La France insoumise, Manuel Bompard, y la diputada ecologista Sandrine Rousseau volvieron a presionar el domingo a los socialistas para que votaran a favor de la censura.









La electa Sandrine Rousseau les pidió que “no lo olvides” que son “en oposición”mientras que Manuel Bompard, estimó que el presupuesto ” consiguió “ por los socialistas “es un desastre” y no vi “Ya no es realmente lo que es de izquierda” adentro.





• Un presupuesto que aún divide





Aunque tiene muchas posibilidades de ser adoptado este lunes, el presupuesto de 2026 aún no cuenta con consenso. Para Marine Le Pen, que también pide la caída del Gobierno, Sébastien Lecornu “sacó la chequera francesa” Para “compra la PS” Y “El empeoramiento del déficit (…) será la consecuencia». “Todos pagan para que el señor Lecornu permanezca en su puesto”se lamentó el sábado en Mosela.





En cuanto a la coalición presidencial, las decisiones presupuestarias de Sébastien Lecornu dejan un sabor amargo, mientras que varios de sus partidarios de derecha y de centro temen que no se pueda cumplir la promesa de un déficit del 5% del PIB.









Las empresas también están pasando a primer plano, lamentando en “La Tribune Dimanche” una presión fiscal excesiva y un episodio presupuestario. “calamitoso” OMS “habrá quebrantado la confianza” con el mundo político. Sébastien Lecornu recibirá el lunes al presidente de la Confederación de las Pequeñas y Medianas Empresas (CPME), Amir Reza-Tofighi.





” Aliviado “ que Francia puede tener un presupuesto, el ex presidente del Tribunal de Cuentas, Pierre Moscovici, cree que eso no pone a Francia “al ritmo correcto” reducción del déficit. “Es ante todo un presupuesto de estabilidad”según la ministra de Horizontes de Ultramar, Naïma Moutchou. Sébastien Lecornu tiene “traté de hacer lo mejor”resumió el exsocialista Bernard Cazeneuve en BFMTV.





• Sébastien Lecornu quiere seguir adelante





Después de esta secuencia que lo monopolizó durante cuatro meses, el Primer Ministro quiere seguir adelante pero lo desmiente todo. “inmovilidad” quince meses antes de las elecciones presidenciales. Asegura que no es “no es candidato” en el Elíseo y recomienda a sus ministros que se presenten “distante” de esta votación, que ocupará todos los debates posteriores a las elecciones municipales.





En este sentido, recibirá el martes a su ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que anunció recientemente que estudiaba presentarse en 2027, mientras que próximamente deberá realizar una “ajuste” Gobierno tras la anunciada salida de su ministra de Cultura, Rachida Dati, candidata en París a las elecciones municipales del próximo marzo.





Hasta entonces, invita a sus ministros a centrarse en “lo esencial”, “nuestra independencia” en materia militar, agrícola o energética. En particular, se espera una actualización de la ley de programación militar, un proyecto de ley de “emergencia” agrícola y la publicación del Programa Plurianual de Energía (PPE), así como textos sobre Nueva Caledonia y el fin de la vida.