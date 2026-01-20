En el foro de Davos, continúa el enfrentamiento entre europeos y estadounidenses por Groenlandia





Seis años después de ignorar el Foro Económico de Davos, el presidente estadounidense Donald Trump regresa a Suiza, a la no menos exclusiva estación de esquí de Graubünden.





La oportunidad de organizar un encuentro con el “ diferentes partes » anunció este martes 20 de enero sobre el espinoso tema de Groenlandia, que cataliza las tensiones desde hace varias semanas. Irónicamente, la cumbre de este año tiene como tema ” un espíritu de diálogo », mientras que ni Donald Trump ni los europeos tienen intención de cambiar su posición al respecto. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Donald Trump en Davos, el primero desde 2020





Está previsto que Donald Trump, cuya última participación presencial en el foro de Davos se remonta a 2020, hable en el podio el miércoles. La presencia estadounidense, muy visible este año en Davos, con muchas empresas de la calle principal privatizadas por empresas estadounidenses e incluso una “Casa de Estados Unidos” instalado en una iglesia donde miembros del gobierno multiplican las intervenciones.





Porque la delegación estadounidense, que este año es una de las más numerosas jamás registradas en Davos según los organizadores, no esperó la llegada de su comandante en jefe para salir al campo.









El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió a la prensa el lunes que “Sería muy desaconsejable” que la UE tome medidas comerciales de represalia contra Estados Unidos debido a Groenlandia. Todavía tiene previstos varios discursos para el martes.





· Una “reunión de los distintos partidos”





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes una reunión en Groenlandia con ” diferentes partes » al margen del Foro Económico de Davos.





“ Acordé una reunión de los diferentes partidos en Davos, Suiza. », Escribió el mandatario en su red Verdad Social sin precisar cuándo se realizaría esta reunión. “ Como les he expresado a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y global. No hay vuelta atrás, ¡en este punto todos están de acuerdo! “, dijo.





En un mensaje separado, el presidente de Estados Unidos publicó una imagen generada por inteligencia artificial que lo muestra, acompañado por el vicepresidente JD Vance y el ministro de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, plantando una bandera estadounidense en un paisaje ártico. Un cartel dice: “ Groenlandia, territorio americano desde 2026. » Se publicó otra imagen generada por IA, donde vemos al presidente estadounidense en la Oficina Oval con líderes europeos frente a un mapa donde la bandera estadounidense cubre no solo el territorio de los Estados Unidos sino también Canadá, Groenlandia y Venezuela.









· Sobre Groenlandia, Trump no se mueve ni un ápice





Donald Trump también indicó en sus redes que había “una muy buena entrevista telefónica” con Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, sobre el tema de Groenlandia. También publicó un mensaje privado atribuido a Mark Rutte, en el que el Secretario General de la OTAN lo halaga por su acción en Siria, así como “ en Gaza y Ucrania » y se dice a sí mismo “ decidido a avanzar en Groenlandia “. “ No puedo esperar a verte », añade el Secretario General de la OTAN en este mensaje dirigido a su “ querido donald “.









“ Los Estados Unidos de América son, con diferencia, el país más poderoso del mundo (…) Somos la única POTENCIA capaz de garantizar la PAZ en el mundo y esto se hace, simplemente, ¡por la FUERZA! “, escribió Trump en sus redes.





El lunes afirmó que los líderes europeos no “ resistir mucho » a su plan para apoderarse de Groenlandia. “ No creo que resistan mucho. debemos tenerlo le dijo a un periodista en Florida, quien le preguntó qué pensaba decir a los europeos que se oponen a sus planes.





· La Unión Europea bajo el microscopio





En un momento en que la UE está considerando medidas comerciales de represalia, las declaraciones hechas el martes en la plataforma de Davos por los líderes europeos serán objeto de especial escrutinio.





La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió una respuesta el martes. ” granja “ a las repetidas amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia y los aranceles aduaneros. Para el presidente, aranceles aduaneros adicionales en Estados Unidos serían un “ error, especialmente entre aliados de larga data “.





“Consideramos al pueblo estadounidense no sólo como nuestro aliado, sino también como nuestro amigo. Hundirnos en una espiral descendente sólo beneficiaría a los adversarios que ambos estamos decididos a mantener a raya”.denunció desde la plataforma del Foro Económico Mundial en Davos.





También se comprometió a trabajar con los Estados Unidos para “mejorar la seguridad en el Ártico”. “Esto es claramente de nuestro interés común” declaró, refiriéndose a proyectos “inversiones” Grandes europeos en Groenlandia. “Trabajaremos estrechamente con Groenlandia y Dinamarca para determinar cómo podemos apoyar aún más la economía y la infraestructura locales”añadió.









El presidente francés, Emmanuel Macron, que recientemente denunció “ El nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo. » en las relaciones internacionales, se encuentra entre los defensores de una respuesta firme de la UE. Está previsto que hable en Davos esta tarde, antes de abandonar Davos el martes por la noche, sin reunirse con Donald Trump. El canciller alemán, Friedrich Merz, por su parte, dijo que quería reunirse allí con el presidente estadounidense, diciendo que quería “ evitar la escalada aduanera “.





“ Las amenazas aduaneras entre aliados son inaceptables; debilitan nuestra relación transatlántica y, en el peor de los casos, pueden conducir a un círculo vicioso “, advirtió el presidente finlandés, Alexander Stubb. Preguntado sobre un posible uso de la fuerza por parte de los estadounidenses, aseguró: ” No creo que los estadounidenses tomen el control militar de Groenlandia. “.









Otros líderes esperados en Davos el martes incluyen al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien busca reducir la dependencia de su país de Estados Unidos y recientemente concluyó una nueva asociación con Beijing.