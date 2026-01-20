El agua está en estado de “quiebra global”, advierte un informe de la ONU





Después de décadas de sobreexplotación, contaminación y presiones climáticas, el mundo está entrando en una era de “bancarrota global del agua” : Los ríos, lagos y acuíferos se están agotando más rápido de lo que la naturaleza puede reponerlos, estima un informe de las Naciones Unidas.





“Los términos “estrés hídrico” y “crisis hídrica” ya no son suficientes para describir las nuevas realidades globales”dice el informe del Instituto Universitario de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud. Estos términos fueron “formulados como advertencias sobre un futuro que aún es evitable”pero desde entonces el mundo ha entrado en una “nueva fase” y muchos sistemas de agua se han degradado irreparablemente, lo que requiere una nueva clasificación, señalan los investigadores.





• Propuesta del término “quiebra del agua”





Para describir la nueva situación, el informe propone en cambio el término “quiebra del agua”una situación en la que el consumo de agua a largo plazo excede la renovación de recursos y daña la naturaleza tan gravemente que los niveles anteriores no pueden restaurarse razonablemente.









Este fenómeno se refleja en la reducción de los grandes lagos y en el aumento del número de grandes ríos que ya no desembocan en el mar durante determinadas épocas del año. Los humedales también han desaparecido a gran escala: alrededor de 410 millones de hectáreas -casi el tamaño de la Unión Europea- ya no existen en los últimos cincuenta años. Otro signo de esta escasez de agua: alrededor del 70% de las principales aguas subterráneas utilizadas para agua potable y riego está en declive a largo plazo.





• Crisis tipo “Día Cero” que están aumentando





Tipo de convulsiones “Día Cero”cuando la demanda de agua supera los recursos disponibles, lo que obliga a cerrar los grifos domésticos y a racionalizar estrictamente los usos, tienden a multiplicarse en las ciudades.





El cambio climático está empeorando el problema, provocando el derretimiento de más del 30% de la masa de hielo del mundo desde 1970 y una disminución del agua de deshielo estacional de la que dependen cientos de millones de personas.









Las consecuencias son visibles en todos los continentes habitados, aunque no todos los países se encuentran individualmente en una situación de escasez de agua, explicó a la AFP Kaveh Madani, científico medioambiental y autor del informe.





“Pero nos alerta sobre el hecho de que muchos sistemas en todo el mundo están en quiebra”y es necesaria una revisión de las políticas, afirma el director del instituto, considerado el “laboratorio de ideas sobre el agua” de las Naciones Unidas, que inició el informe. “Reconozcamos hoy esta dura realidad antes de que causemos daños irreversibles”.





• “La crisis mundial del agua ha llegado a un punto sin retorno”





El informe, que se basa en datos y estadísticas existentes y se basa en una versión revisada por pares, “Destaca una dura realidad: la crisis mundial del agua ha llegado a un punto sin retorno”afirma Tim Wainwright, director ejecutivo de la organización benéfica WaterAid.





Algunos científicos que no participaron en el informe acogieron con agrado la atención prestada al tema del agua, pero advirtieron que la situación variaba mucho de una región a otra y que una declaración global general podría oscurecer algunos avances logrados a nivel local.