En Chile, Jeannette Jara lleva las esperanzas de una izquierda al límite

“Nunca imaginé que llegaría a esto”dice Jeannette Jara ante unas 20.000 personas reunidas en la Plaza de Maipú este martes 11 de noviembre. Es en esta popular comuna del oeste del área metropolitana de Santiago de Chile donde la comunista eligió poner fin a su campaña presidencial. Una manera de volver a resaltar sus orígenes sociales que, a priori, debían alejarle de la vida política. Es por esta diferencia que ella apuesta. Estrategia que le permitió llegar primero en la primera vuelta de las elecciones, el domingo 16 de noviembre, con casi el 27% de los votos emitidos, por delante de sus competidores de las elites económicas y políticas. La candidata de 51 años, hija de un trabajador y una ama de casa, creció en Chile “Quien se levanta temprano para ir a trabajar”. Tendrá que trabajar para convencer a la mayoría de los votantes de que voten por ella en la segunda vuelta del 14 de diciembre, porque no es la favorita frente a su rival de extrema derecha, José Antonio Kast.





Originaria del norte de la capital, Jeannette Jara creció en un ambiente obrero fuertemente reprimido por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El mayor de seis hermanos. “empieza a trabajar muy temprano” y rápidamente toma conciencia de las fuertes desigualdades que marcan a su país, ag…