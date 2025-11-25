Israel continúa los ataques contra Hamás y Hezbolá en Gaza y el Líbano, a pesar del alto el fuego vigente





Los altos el fuego penden de un hilo en el Líbano y la Franja de Gaza. En las últimas semanas, el ejército israelí ha aumentado sus ataques contra el Hezbolá libanés, al que acusa de intentar rearmarse; y contra Hamás palestino, cuyas fuerzas no respetan el cese de los combates declarado el 9 de octubre. Este sábado 22 de noviembre, el Tsahal -apodo dado al ejército israelí- atacó de nuevo los dos territorios vecinos, provocando varias muertes.





• En Gaza, los ataques israelíes son diarios





Puede que haya estado en marcha un alto el fuego durante un mes y medio en Gaza, pero los ataques israelíes no han cesado. El 19 de noviembre, 27 personas murieron en la ciudad de Gaza (norte) y Khan Younes (sur), lo que convirtió este día en uno de los más mortíferos desde el inicio de la tregua. Desde entonces, los misiles han seguido lloviendo y las muertes se han acumulado: cinco personas, entre ellas un bebé, asesinadas el 20 de noviembre, según las autoridades locales; cinco combatientes de Hamás asesinados el 21 de noviembre, según las FDI; Al menos 21 muertos este sábado en la ciudad de Gaza, Deir al-Balah (centro) y en la región de Nousseirat (centro), según la Defensa Civil de Gaza. Por su parte, el ejército israelí indicó que había “eliminado” este sabado tres “terroristas” en Rafah (sur) y dos en el norte de Gaza, que habían cruzado la frontera “línea amarilla”que demarca la zona más allá de la cual las fuerzas israelíes se retiraron en virtud del acuerdo de alto el fuego.









Qatar, que desempeña el papel de mediador entre Israel y Hamás, “Condena enérgicamente los brutales ataques llevados a cabo por la ocupación israelí en la Franja de Gaza (…) y los considera una escalada peligrosa que amenaza con comprometer el acuerdo de alto el fuego”afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar en una declaración del 20 de noviembre. Doha también pidió intensificar “Esfuerzos regionales e internacionales para preservar y hacer cumplir el acuerdo”.





• En el Líbano, más de 300 muertes desde la tregua de noviembre de 2024





El Ministerio de Sanidad libanés informó este sábado de un muerto en un ataque israelí en el sur del Líbano, mientras que Israel anunció nuevos ataques en el sur y el este, pese al alto el fuego vigente entre Israel y el movimiento islamista libanés. A “Ataque enemigo israelí” Un ataque contra un vehículo dejó un muerto en la localidad de Zawtar el-Sharqiyeh, en el sur del Líbano, dijo el ministerio en un comunicado. Según la agencia oficial de noticias libanesa (Ani), la persona asesinada conducía su vehículo cuando lo alcanzó el ataque.









Más al sur, en Chaqra, una granada lanzada por un dron israelí hirió a cinco personas, según el ministerio. El ejército israelí, por su parte, indicó este sábado que había atacado “agentes y sitios militares de la organización terrorista Hezbollah en la región de Bekaa (este) y el sur del Líbano”. Ani informó de varios otros ataques en otras partes del sur y el este del país, pero hasta el momento no se han reportado víctimas. Respecto a otro ataque perpetrado el viernes en Froun (sur), el ejército israelí afirmó haber matado a un “Terrorista de Hezbolá” quien tenia “realizaron ataques terroristas” contra Israel y sus fuerzas. El Ministerio de Salud libanés confirmó el viernes que un “Ataque enemigo israelí” había matado a una persona en Froun.





Israel ha intensificado recientemente sus ataques en el sur del Líbano, diciendo que tiene como objetivo el movimiento respaldado por Irán, al que acusa de rearmarse en violación de un alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024. Las autoridades libanesas acusan periódicamente a Israel de violar el alto el fuego al continuar con sus ataques y seguir ocupando cinco puntos estratégicos en el sur del territorio. Según el Ministerio de Salud, más de 330 personas han muerto en el Líbano y 945 han resultado heridas desde el alto el fuego. Otro ataque israelí el martes contra el campo de refugiados palestinos de Aïn el-Héloué, en el sur del Líbano, mató a 13 personas. Israel los presentó como “terroristas” de Hamás, aliado de Hezbolá.