En Bangladesh, los islamistas fueron ampliamente derrotados en unas elecciones legislativas consideradas “creíbles” por la UE

Publicado el 14 de febrero de 2026 a las 11:18,

actualizado el 14 de febrero de 2026 a las 2:05 p.m. Lectura: 2 min.







El líder del partido islamista bangladesí Shafiqur Rahman reconoció este sábado 14 de febrero la victoria de sus rivales del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) en las elecciones legislativas, pese a las irregularidades que había denunciado la víspera. “Reconocemos los resultados y respetamos el Estado de derecho”escribió el líder de Jamaat-e-Islami en un mensaje publicado en las redes sociales.





El viernes, la comisión electoral proclamó al BNP de Tarique Rahman claro vencedor en las primeras elecciones legislativas organizadas desde la insurrección de los jóvenes de la Generación Z que derribó en 2024 los quince años de reinado de hierro de Sheikh Hasina.





Según su recuento, el BNP obtuvo 212 de los 300 escaños pendientes de cubrir en el Parlamento, frente a sólo 77 de la coalición liderada por los islamistas de Jamaat-e-Islami. Una victoria clara.









Encabezando los mortíferos disturbios del verano de 2024, los jóvenes (las personas de entre 18 y 37 años constituyen el 44% del electorado) esperan cambios profundos en un país con una economía quebrada y harto de la corrupción. Bangladesh, octavo país más poblado del mundo, tiene más de 171 millones de habitantes.









El viernes por la tarde, Shafiqur Rahman había denunciado enérgicamente a la prensa “manipulaciones” Y “irregularidades” en el recuento de votos y anunció su deseo de remitir el asunto a la comisión electoral. “Hemos decidido que todos aquellos que han sido privados de sus derechos en cientos de circunscripciones buscarán corrección” resultados, declaró, prometiendo que no se detendría ahí.





El líder de la Jamaat dio un vuelco unas horas más tarde en un comunicado difundido durante la noche en las redes sociales, donde las acusaciones de fraude masivo dieron paso a un tono mucho más conciliador. “Seremos una oposición vigilante, pacífica y basada en principios y haremos que el gobierno rinda cuentas de sus acciones, al mismo tiempo que contribuimos de manera constructiva al progreso nacional”prometió.





En su mensaje, Shafiqur Rahman también agradeció a sus votantes y seguidores. “Con 77 escaños, casi hemos cuadriplicado nuestra fuerza parlamentaria y nos convertimos en una de las fuerzas de oposición más poderosas en la historia política de Bangladesh”se felicitó.





Rahman, de 67 años, médico –es médico–, que vivió las cárceles de la ex primera ministra Sheikh Hasina, aspiraba a convertirse en el primer líder islamista de la historia de Bangladesh, un país 90% musulmán.













El sábado, los observadores de la Unión Europea (UE) y el jefe del gobierno provisional, Muhammad Yunus, enterraron definitivamente el debate. El jefe de la misión de la UE, Ivars Ijabs, saludó a la prensa la votación “creíble”, “gestionado competentemente”. Y el premio Nobel de la Paz felicitó al BNP y a su líder Tarique Rahman por su “victoria abrumadora”.









A sus 60 años, el muy probable futuro Primer Ministro es el heredero de una larga dinastía política. Al regresar en diciembre de diecisiete años de exilio en el Reino Unido, relevó como líder del BNP a su madre Khaleda Zia, tres veces Primera Ministra, fallecida unos días antes, y dirigió la campaña del partido.













La mayoría de las principales capitales extranjeras acogieron con satisfacción la victoria del BNP, incluidos Washington, Beijing y Nueva Delhi, cuyas relaciones con Dhaka se han vuelto significativamente tensas desde 2024.



