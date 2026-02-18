Después del asunto de las muñecas de pornografía infantil, Shein es objeto de una investigación de la UE

Publicado el 17 de febrero de 2026 a las 19:54 horas. Lectura: 2 min.







La Unión Europea abrió este martes 17 de febrero una investigación contra Shein en el caso de las muñecas sexuales con apariencia infantil que se vendían en su sitio, sospechando que la plataforma de venta online ha cometido varias violaciones de sus normas que podrían derivar en fuertes multas.





Además de la venta de productos ilegales, la Comisión Europea, responsable de esta investigación, dice que está apuntando a aspectos “adictivo” de la plataforma de origen chino ahora con sede en Singapur y la falta de transparencia de su algoritmo de recomendación de productos a los usuarios.





Estos incumplimientos, si son confirmados por las investigaciones de la Comisión, constituirían infracciones del reglamento europeo sobre servicios digitales (o DSA), que teóricamente podrían derivar en fuertes multas para Shein (hasta el 6% de su cifra anual).









La DSA es una poderosa legislación de la UE que exige que las plataformas en línea tomen medidas para proteger a sus usuarios de contenidos y productos ilegales o peligrosos. Las mayores de estas plataformas, categoría de la que forma parte Shein, también están sujetas a un régimen de normas y controles reforzados. “En la UE está prohibida la venta de productos ilegales, ya sea en una tienda o en línea”subrayó la vicepresidenta de la Comisión encargada de Digital, Henna Virkkunen.





El DSA “protege a los consumidores, vela por su bienestar y les proporciona información sobre los algoritmos con los que interactúan”defendió, mientras que esta normativa tiene sus detractores. Estados Unidos acusa periódicamente a la DSA de obstaculizar la libertad de expresión y atacar a empresas extranjeras.













El grupo afirma haber reforzado sus herramientas para detectar productos ilegales y haber implementado medidas adicionales en relación con los productos prohibidos a menores, incluido un sistema de verificación de edad. “Compartimos el objetivo de la Comisión de garantizar un entorno en línea seguro y fiable y seguiremos cooperando constructivamente en este procedimiento”añadió el portavoz.









La decisión de la UE no es una sorpresa, ya que Bruselas ha dado pasos hacia ese procedimiento en las últimas semanas, bajo la presión de Francia, que ha pedido a la UE que tome medidas enérgicas, tras descubrir a finales de octubre que se vendían productos ilegales en Shein.





Francia acogió con satisfacción este enfoque. Los ministros de Economía, Roland Lescure, de Comercio, Serge Papin, y de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, estaban encantados. “que la voz de Francia ha sido escuchada” y deseaba “que este trámite se pueda realizar hasta el final y rápidamente”.









Desde noviembre, las autoridades francesas han tomado múltiples iniciativas contra la plataforma, fundada en China en 2012, pero ahora con sede en Singapur, por ofrecer a la venta muñecas sexuales que parecen niños y armas.





Tras no conseguir una prohibición total del sitio, el Estado francés pidió a los tribunales, que deben pronunciarse sobre esta solicitud el 19 de marzo, que bloquearan su sección del mercado dedicada a los vendedores externos, o “marketplace”.









A raíz del escándalo surgido por la venta de estos muñecos de pornografía infantil, el propio grupo bloqueó su mercado en Francia durante dos meses. Lo reabrió a principios de enero, después de limpiar a los vendedores y de los productos ofrecidos, y poner en marcha una serie de salvaguardias.





Shein también está en el punto de mira de Europa a otro nivel. La UE critica a los gigantes asiáticos del comercio electrónico como AliExpress, Temu y Shein por inundar el mercado europeo con productos de bajo coste, que con demasiada frecuencia no cumplen con los estándares europeos.





Para luchar contra esta competencia considerada desleal para los comerciantes europeos, los pequeños paquetes importados en la UE, que hasta ahora estaban exentos de derechos de aduana siempre que su valor no supere los 150 euros, estarán sujetos a partir de julio a un recargo de 3 euros por categoría de producto.