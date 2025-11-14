“¿Cómo podemos explicar esta agresiva reducción de Zohran Mamdani a su condición de musulmán con fines de descalificación?”





El 4 de noviembre, Zohran Mamdani fue elegido alcalde de Nueva York. Joven, musulmán, miembro del partido Socialistas Democráticos de América y crítico abierto de la política israelí, el nuevo concejal destaca en el panorama político estadounidense. Su perfil también llevó a los ejecutivos tradicionales del Partido Demócrata a rechazarlo hasta bastante tarde, mientras la galaxia MAGA (de “Make America Great Again”) –Donald Trump a la cabeza– lo acusaba de apoyar el terrorismo y el antisemitismo.









En Francia, la elección de Zohran Mamdani dio lugar a dos movimientos, de izquierda y de derecha. En la izquierda, ignorando a menudo la serie de victorias demócratas particularmente bienvenidas en contrapunto a la ofensiva trumpista, los líderes políticos acogieron con agrado la elección del neoyorquino. De hecho, el éxito es particularmente emblemático porque se logró en la ciudad más grande de Estados Unidos y no en un estado federado difícil de ubicar en un mapa.





Algunos, como los líderes de La France insoumise, dicen que ven en esta victoria la validación de los méritos de una postura radical en la crítica a Israel, pero también a nivel social, que Zohran Mamdani encarna en el contexto estadounidense pero no realmente a la luz de la política francesa. Otros, en el Partido Socialista o entre los ecologistas, parecen haber visto en ella una oportunidad para saludar la elección de un joven musulmán que se dice socialista y apegado a los derechos de las minorías. No podemos dejar de pensar que estas ruidosas felicitaciones quizás tengan como objetivo hacernos olvidar su propia incapacidad para abrir el acceso a responsabilidades políticas de liderazgo a personas de cultura musulmana o del Magreb o del África subsahariana.





En la derecha, en la extrema derecha, pero también en ciertas facciones que se dicen una izquierda huérfana de encarnación republicana, el tratamiento de la victoria de Zohran Mamdani se ha corrompido hasta convertirse en racismo. Esta actitud revela no tanto quién es el nuevo alcalde, sino mucho más la postura intelectual de sus críticos más virulentos, por no decir los más delirantes.





Acusaciones que enmascaran mal el gran miedo





Señalemos desde el principio que es muy posible criticar a Zohran Mamdani, analizar su programa y cuestionar su estrategia. ¿Tendrá capacidad para financiar sus promesas electorales? ¿Está siguiendo una estrategia oportunista al jugar con las emociones del momento? ¿Está financiado por redes de la Hermandad, de las que corre el riesgo de verse obligado? ¿Tiene o tuvo un tropismo antiisraelí que raya en una obsesión cuestionadora? Ninguna de estas cuestiones debería, a priori, excluirse del análisis del momento Mamdani. Pero hay acusaciones que, aunque pretenden basarse en algunas de las cuestiones antes mencionadas, enmascaran mal el gran miedo –si no el gran odio– que el neoyorquino ha sabido suscitar en los últimos días en nuestro país, de manera histriónica, a la extrema derecha política –¡Agrupación Nacional y Reconquista! – y a sus habituales retransmisiones mediáticas, como los medios de comunicación de la bolósfera.





El ejemplo más emblemático de esta ola anti-Mamdani fue una publicación de Céline Pina. Tras verse privado de una nueva candidatura, este antiguo electo socialista se convirtió illico listo como especialista en islamismo. Un título que tiene el inmenso interés, a condición de que su portador lo utilice para burlarse de los musulmanes, de estar inmediatamente imbuido de cierta credibilidad. Tras haber pasado fácilmente de la izquierda a la extrema derecha, Céline Pina fue la autora de un montaje que compara las Torres Gemelas incendiadas el 11 de septiembre de 2001 y la fotografía de Zohran Mamdani. Todo bajo un comentario que “Nueva York se entregó a un islamista”. La primera imagen se tituló “2001 – Nunca olvides” (2001, nunca olvides) y el segundo “2025 – Nos olvidamos” (2025, lo olvidamos). Así, la elección democrática de un joven musulmán –ya que ésta es la base de esta comparación– se equipara con el ataque más mortífero que haya experimentado la ciudad de Nueva York.









La publicación es particularmente odiosa. Pero se inscribe en un cierto patrón que consiste en centrarse en los supuestos vínculos de Zohran Mamdani con los Hermanos Musulmanes y considerar que sus comentarios críticos hacia Israel serían la marca de un antisemitismo camuflado. No volveré aquí a los artículos que han invalidado en gran medida la existencia de vínculos entre el nuevo funcionario electo y los Hermanos Musulmanes, vínculos alegados sobre la base de aproximaciones inquietantes. Tampoco volveré a las acusaciones de antisemitismo. Este último consistió en ignorar las constantes declaraciones de Zohran Mamdani contra el antisemitismo, el apoyo que recibió del senador Bernie Sanders o el hecho de que más de un tercio de los judíos de Nueva York le habrían dado su voto, porcentaje que, sin embargo, mostraría la desconfianza de muchos judíos hacia el candidato electo, especialmente entre los más ortodoxos y los más ancianos.





Camuflados bajo una moral de emancipación





Por otro lado, desarrollaré algunas realidades poco analizadas. En primer lugar, Zohran Mamdani se ve reducido a algunos rasgos, en particular a su posición crítica hacia Israel, como si ésta constituyera la base de su campaña y el corazón de su personalidad. Sin embargo, conviene recordar que su éxito se debe en particular a su capacidad para hablar sobre la cuestión del coste de la vida y la justicia social. En realidad, el treintañero está reducido a rasgos que le remiten únicamente a su calidad de musulmán, de lo que se infiere un interés problemático por la causa palestina.





Este enfoque, que a menudo plantea de manera más o menos supuesta una continuidad entre Islam e islamismo, es parte de una dinámica que no es ajena a un enfoque racista. La religión juega aquí el mismo papel que ayer jugó la raza. Así como el negro o el árabe no pudieron escapar de sus genes, el musulmán no parece poder escapar de un Islam reducido al rango singular de religión vitrificada en una ideología destructiva. En este sentido, la escandalosa publicación de Céline Pina tiene la “ventaja” de revelar sin adornos la visión del otro como un bárbaro ocupado en destruir el mundo de los pueblos civilizados. En esta matriz de pensamiento, un musulmán es o un islamista desenmascarado o un islamista por desenmascarar.









Pero las críticas de Zohran Mamdani también cuestionan la moralidad de quienes los atacan. Sin siquiera hablar de la moralidad de la extrema derecha, en la que no nos detendremos, es notable observar que la imagen de Céline Pina fue un éxito, que fue mucho más allá de la extrema derecha. Así lo compartió Tristane Banon, periodista de Franc-Tireur. Ante la emoción de tal publicación, este último canceló este intercambio pero afirmó que no renunciaría a nada en sustancia. Su colega Raphaël Enthoven también acogió con satisfacción este gesto, que sin embargo dista bastante de las acciones de Jean Moulin.





De manera más general, se observará que las obsesiones de muchos detractores del nuevo alcalde, que dicen ser de derecha o incluso de izquierda republicana, se camuflan bajo lo que se presenta como una moral de emancipación. Pero este último se abstiene concretamente de cualquier solidaridad con los “sacudidos” – ya sean víctimas del racismo aquí o los oprimidos en otros lugares – con excepción de la solidaridad que permite la expresión de críticas a las críticas de Occidente. Por lo tanto, las mujeres iraníes recibirán apoyo (y lo merecen, ya que son víctimas del régimen teocrático y patriarcal de los mulás, cuya caída sólo podemos esperar). Pero los palestinos difícilmente lo serán, ya que sus torturas frecuentemente, cuando se reconocen, se atribuyen a Hamás con la perspectiva de aclarar las acciones de Benjamín Netanyahu. Los defensores de esta posición, sin embargo, ven muy bien el problema que puede haber al analizar el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 como responsabilidad del Primer Ministro israelí de aclarar los asesinatos de civiles cometidos por Hamás.





Hablar insoportablemente por parte de los subordinados





¿Cómo podemos explicar esta agresiva reducción de Zohran Mamdani a su condición de musulmán a los efectos de su descalificación? ¿Cómo explicar esta moral fluctuante que nos permite constantemente golpear al “pueblo conmocionado”, o a sus partidarios, que son necesariamente “cómplices”, o “idiotas útiles” de los oscuros designios que dicho pueblo conmocionado alimentaría? Quizás yendo al lado de la India de donde procedían los padres de Zohran Mamdani.





En 1985, el filósofo indio Gayatri Chakravorty Spivak publicó: “¿Pueden hablar los subalternos? », un clásico centrado en la imposibilidad de que las mujeres indias hagan escuchar sus palabras. Las reacciones a las elecciones municipales de Nueva York tal vez se encuentren en esta verdad. En un mundo donde existen diferentes obstáculos (coloniales, sexistas, civilizacionales, etc.) se resquebrajan cada día un poco más, el habla de los subordinados se vuelve cada vez más insoportable. Estos últimos ya no se cierran en silencio, ya no aceptan que sus intereses o sus palabras sean supuestamente llevados por quienes serían –precisamente en nombre de su proyección– los grandes intérpretes.





Se realice o no, la victoria de Zohran Mamdani es vivida por sus críticos obsesivos o alucinatorios como una indicación de una gran reordenación del mundo. Es cierto. Y tendremos que acostumbrarnos, a menos que abandonemos una relación democrática, que apunta constantemente a dar un lugar y una voz a grupos que fueron privados de ella por la ley, la fuerza, la violencia simbólica o la moral hipócrita.



