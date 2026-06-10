El gobierno propone sus primeras vías políticas para intentar responder al asunto Lyhanna

Un fiasco político-jurídico. Cinco días después de la muerte de Lyhanna, de 11 años, la ira no ha disminuido. El lunes 8 de junio, más de 60.000 personas marcharon en varias ciudades de Francia para denunciar las disfunciones de la investigación y cuestionar la inacción del gobierno.

En este clima de tensión, la madre de Rosa, una niña de 10 años que acusa de violación al principal sospechoso del asesinato de Lyhanna Jérôme Barella, denuncia la falta de respuesta a su denuncia. “La justicia no ha hecho su trabajo, no entiendo por qué tenemos que esperar tanto” ella declaró. Anunció que presentaría una denuncia contra el Estado por “fuerte falta” y llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la República contra el Ministro de Justicia Gérald Darmanin. Ante la presión, el Ministro de Justicia aumenta sus intervenciones en los medios de comunicación mientras el Gobierno presenta sus planes para responder al enfado y la incomprensión.

Sébastien Lecornu reunió este martes 9 de junio en Matignon a los miembros de su gobierno interesados ​​en el tema, es decir, los ministros del Interior, de Justicia, de Educación Nacional, de Igualdad y de Sanidad. Una reunión interministerial cuyo objetivo era reforzar el proyecto de ley de protección de la infancia presentado al Consejo de Ministros el pasado 27 de mayo.

Entre las medidas que aparecieron sobre la mesa, “el agravamiento de las penas en los casos de violaciones en serie, la modificación de las reglas de prescripción, la información de las víctimas durante todo el procedimiento o la necesidad de justificar decisiones de sobreseimiento de delitos sexuales y delitos sin más trámite”, mencionó a Sébastien Lecornu antes de la reunión.

Dos primeros compases salieron al final de la reunión. En primer lugar, reforzar las penas por violación en serie. Podrían enfrentarse a cadena perpetua, en lugar de los veinte años actuales. Sébastien Lecornu también mencionó un “plazo máximo de tres meses” para acciones de investigación por delitos contra niños. Una forma que tiene el gobierno de responder a la inacción del sistema judicial, mientras Jérôme Barella ha sido objeto de varias quejas y denuncias. Matignon también mencionó otras medidas “estando finalizado”.

“Debemos actuar rápidamente (rostro) a lo que no es una noticia (…) pero es un hecho social real sobre la violencia que es endémica”, dijo el Primer Ministro este martes durante las preguntas al gobierno. Durante su discurso en la cámara, el Primer Ministro precisó que el examen del proyecto de ley sobre la protección de menores estará previsto para el 15 de julio. Hasta entonces, el texto será modificado.

El texto de la ley quedará así “rectificado” durante el próximo consejo de ministros “al menos cuatro peticiones que nos parecen urgentes”, explicó Sébastien Lecornu, y que están directa o indirectamente relacionados con el asunto Lyhanna. Entre ellas, las dos vías mencionadas por el jefe de Gobierno: el endurecimiento de las penas por violaciones en serie y el plazo de tres meses para las investigaciones de delitos contra niños.

En respuesta a una pregunta de Marine Le Pen, que indicó que apoyaría las medidas pero denunció la quiebra de un sistema judicial, la Primera Ministra también mencionó “trabajar con recetas” así como “transparencia de los procedimientos para las víctimas”, los otros dos temas tratados durante esta misma reunión.

Sébastien Lecornu también afirmó que quería que se presentara al Consejo de Estado el proyecto de ley integral destinado a reforzar la lucha contra la violencia contra las mujeres y los niños. “en los próximos días” para una opinión. Un medio para acelerar su examen en el Parlamento. El Primer Ministro también anunció que recibiría “al final de la semana” los diputados al origen de este texto que juzga ” útil “.

Este proyecto de ley transpartidista, presentado en noviembre, se basa en 140 recomendaciones de una coalición feminista a favor de una ley integral y recomendaciones hechas por la Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra los Niños (Civiise) en 2023.

Un examen solicitado desde hace mucho tiempo por los diputados, apoyados por Yaël Braun-Pivet. El presidente de la Asamblea Nacional exigió, en particular, su inclusión en el orden del día de la sesión extraordinaria del Parlamento.

El día después de la marcha blanca en homenaje a Lyhanna, organizada en Fleurance (Gers), donde la joven vivía con su familia, admitió el Ministro de Justicia “disfunciones de la justicia”. “No nos faltaron medios ni leyes, no priorizamos la violación de menores” insistió. Sin embargo, sin negarse a dimitir, a pesar de los numerosos llamamientos al respecto. Una petición repetida durante los interrogatorios al gobierno este martes, en particular por parte de los diputados rebeldes.

Durante una reunión con los fiscales generales, Gérald Darmanin les pidió que “reanudar todas las denuncias que afectan a los niños” antes del 14 de julio. Son casi 70.000 quejas en sólo cinco semanas. “No hay un magistrado superior que no se vaya de vacaciones hasta que haya visto a los fiscales generales uno por uno para que podamos hacer un balance de su tribunal de apelación”, dijo.

Una tarea más que titánica para los cerca de 1.900 fiscales de Francia. Y considerado imposible por la profesión, que ya advertía de la falta de recursos y de personal. “Estudiar 70.000 denuncias de aquí al 14 de julio es una locura y espero que nadie se deje engañar. Es imposible a menos que hagas mal tu trabajo”.respondió el abogado de los padres de Lyhanna en rueda de prensa este martes 9 de junio, Maître François Roujou de Boubée.