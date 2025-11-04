Pensiones, paros laborales… Los puntos calientes del texto que llega a la Asamblea Nacional





Nueva etapa del maratón presupuestario en la Asamblea: los diputados examinarán desde este martes 4 de noviembre y hasta el domingo por la noche el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social (PLFSS), cuya adopción la próxima semana parece muy incierta. El gobierno ha planeado ahorros masivos para reducir el déficit de la Seguridad Social a 17.500 millones en 2026, en comparación con 23 este año, todo gracias a una serie de medidas que la izquierda ha descrito como una “museo de los horrores”.





Franquicias médicas, duración de los paros laborales, contribución a los vales de comida… Los debates prometen ser inflamables, aunque sin duda habría que reelaborar el texto, ya que el Primer Ministro Sébastien Lecornu ya ha dicho que se suelte el lastre sobre la congelación de las pensiones de jubilación y de los mínimos sociales. Una nueva concesión para un Primer Ministro aún bajo amenaza de censura. Hacemos balance.





• Suspensión de la reforma de las pensiones





El gobierno propone frenar temporalmente la marcha hacia la edad legal de jubilación de 64 años a los 62 años y 9 meses, hasta las elecciones presidenciales. El número de trimestres aportados está bloqueado en 170. Si no se adopta ninguna nueva reforma después de las elecciones presidenciales, se reanudará la progresión hacia 64 años y 172 trimestres.









La medida, muy esperada por la izquierda, sólo debería discutirse al final del examen. En comisión, fue adoptado gracias a los votos de RN y de los socialistas, y a abstenciones, incluida la de los diputados del Renacimiento. Los Republicanos y Horizons, por el contrario, quieren eliminar el artículo. Las incertidumbres se ciernen sobre la espinosa cuestión de su financiación. Costaría al menos 100 millones de euros en 2026 y 1.400 millones en 2027.





• Déficit reducido en 2026





El gobierno aspira a reducir el déficit a 17.500 millones de euros en 2026, después de 23.000 millones en 2025. Para frenar el gasto, el proyecto de presupuesto contaba con una congelación de las pensiones de jubilación y de las prestaciones sociales (RSA, APL, asignaciones familiares, etc.), normalmente indexadas a la inflación. El viernes, el Primer Ministro Sébastien Lecornu indicó que estaba “favorable” a una renuncia a esta medida, que habría aportado 2,5 mil millones de euros.





El proyecto de presupuesto prevé también un freno claro al gasto en seguros de salud (ONDAM) que sólo aumentaría un 1,6%, lo que supone un ahorro de 7.100 millones de euros respecto a su evolución natural.





• Franquicias médicas





Este es otro punto candente del texto: para reducir el gasto sanitario, el ejecutivo quiere duplicar el importe de las franquicias médicas y de las cotizaciones fijas, el resto a cargo de los pacientes en las cajas de medicamentos, en los procedimientos paramédicos (de 1 a 2 euros para medicamentos y procedimientos) y en el transporte sanitario (aumento de 4 a 8 euros), así como en las consultas, exámenes radiológicos y análisis biológicos (que pasarían de 2 a 4 euros). Las cantidades ya se habían duplicado en 2024. Los límites máximos anuales también se duplicarían, pasando de 50 a 100 euros por paciente.









Los asegurados también deberán participar en dos sectores que hasta ahora han estado exentos: las consultas dentales y los dispositivos médicos. Estas medidas permitirían recaudar 2.300 millones de euros, según el Consejo Superior de las Finanzas Públicas.





• Recetas de licencia por enfermedad





La duración de un primer paro se limitará en principio a quince días en medicina comunitaria y un mes en hospital, pudiendo renovarse posteriormente el paro. Las renovaciones de las suspensiones podrán durar hasta 2 meses.





• Condiciones a largo plazo





Una persona asegurada socialmente a la que se le reconozca una enfermedad de larga duración no exenta (principalmente depresión leve y trastornos musculoesqueléticos) ya no tendrá derecho a un límite máximo de 1.095 días de indemnización diaria durante tres años, sino a 360 días, como todos los asegurados.









• Vales de restaurante





Por el lado de los ingresos, “complementos salariales” – como vales restaurante, vales vacaciones, vales regalo y otras prestaciones sociales y culturales financiadas por los CSE – estarán sujetos a una aportación empresarial del 8%, para “alinear” en otros complementos salariales, como la financiación empresarial de las garantías de pensiones, y evitar “fenómenos de sustitución de salarios”según el texto.





• Aporte de organizaciones complementarias





El texto establece una ” contribución “ del 2,25% correspondiente al seguro médico complementario, para aportar un total de mil millones de euros, incluidos 0,2 puntos para contribuir a financiar la suspensión de la reforma de las pensiones. El ejecutivo justifica esta medida por la creciente proporción del seguro de enfermedad en la financiación del gasto sanitario francés, que asciende actualmente al 79,6%.





• Terminaciones convencionales





para luchar contra “fenómenos de optimización en las extinciones de contratos de trabajo”la tasa de contribución patronal aplicable a las indemnizaciones por cese y jubilación convencionales será “aumentado en 10 puntos”.









• Pensiones de mujeres





Se trata de una de las pocas medidas que mejoran las prestaciones de los asegurados, con permiso por nacimiento: las mujeres que hayan obtenido trimestres adicionales de cotización gracias a sus hijos podrán utilizarlos para jubilarse antes de la edad legal en el marco del sistema de carrera larga, dentro del límite de dos trimestres.





Además, el salario de referencia para el cálculo de las pensiones se calculará en 24 años (y no en 25) para las mujeres que hayan tenido un hijo, y en 23 años para las mujeres que hayan tenido dos o más hijos.





• Licencia por nacimiento





Se crea un nuevo permiso por nacimiento, compensado por la Seguridad Social, además de los permisos de maternidad y paternidad. Cada padre podrá tomar uno o dos meses adicionales, de forma simultánea o alternada. El importe de la indemnización se fijará mediante decreto. Se mantiene el permiso parental. El nuevo permiso deberá financiarse con el aplazamiento a los 18 años del aumento de las asignaciones familiares actualmente vigente a partir de los 14 años.









• Gripe





El texto crea una base jurídica para poder imponer la vacunación antigripal obligatoria a los residentes de residencias de ancianos y a determinados profesionales sanitarios, si la Alta Autoridad Sanitaria lo recomienda.





Los eurodiputados tienen hasta el domingo para examinar las casi 2.500 enmiendas presentadas, algunas de las cuales serán inadmisibles. Luego está prevista una votación formal para el 12 de noviembre.