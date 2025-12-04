Benjamín Netanyahu, procesado por corrupción, pide perdón presidencial

Publicado el 30 de noviembre de 2025 a las 14:09 horas. Lectura: 2 min.







El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solicitó oficialmente este domingo 30 de noviembre un indulto presidencial en su juicio por corrupción, para poner fin, según él, a las divisiones provocadas en el país por sus disputas legales, con el apoyo de Donald Trump, que había solicitado tal gesto a su homólogo israelí.





Benjamín Netanyahu, que niega haber actuado mal en estos casos, es escuchado periódicamente en al menos tres procedimientos judiciales, en los que aún no se ha dictado sentencia.





Los servicios del presidente israelí, Isaac Herzog, anunciaron el domingo que Benjamín Netanyahu se había dirigido al presidente. “una solicitud de indulto excepcional, con importantes consecuencias”. “Después de recibir todos los dictámenes, el Presidente del Estado examinará la solicitud con responsabilidad y seriedad”agregaron en un comunicado de prensa.









Aunque afirmó que quería completar el proceso para demostrar su inocencia, el Primer Ministro justificó esta petición en nombre de “interés público” en un vídeo difundido por sus servicios, destacando la “enormes desafíos” que el país debe abordar.





“Fuertes divisiones”





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió a Isaac Herzog a principios de este mes pidiéndole que perdonara a Benjamin Netanyahu.





“La continuación del juicio nos está desgarrando desde dentro, provocando profundas divisiones y intensificando las fracturas”argumentó Benjamín Netanyahu en su vídeo, en un contexto de marcadas divisiones políticas entre sus partidarios y sus detractores. “Estoy seguro, como muchos otros en el país, de que el fin inmediato del juicio contribuirá en gran medida a aliviar las tensiones y promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita”continuó.









Recordando que su juicio comenzó hace casi seis años, dijo también que testificar tres veces por semana era “un requisito imposible de satisfacer”.





En septiembre, Isaac Herzog sugirió que podría conceder ese indulto y afirmó en una entrevista en la radio del ejército que el juicio del primer ministro “pesa mucho sobre la sociedad israelí”.





260.000 dólares en artículos de lujo





Benjamín Netanyahu está acusado, junto con su esposa, Sara, de haber aceptado artículos de lujo por valor de más de 260.000 dólares, como puros, joyas y champán, de multimillonarios, a cambio de favores políticos. En otros dos casos, se le acusa de intentar negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.





Con 76 años, es el Primer Ministro israelí con más años de servicio, con más de 18 años al frente de Israel desde 1996. Ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones, que tendrán lugar antes de finales de 2026.









Durante su actual mandato, que comenzó a finales de 2022, el líder del Likud (derecha conservadora) propuso amplias reformas judiciales que, según sus detractores, tenían como objetivo debilitar a los tribunales.





Su plan provocó protestas masivas que sólo terminaron después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, provocada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.