PS, LFI, ecologistas… ¿Quién se fusionó con quién y en qué ciudad?





La izquierda decidió el lunes formar un frente único en las elecciones municipales de varias grandes ciudades, y el PS firmó numerosos acuerdos locales con La France Insoumise de cara a la segunda vuelta del domingo. A excepción, sin embargo, de algunos municipios como París y Marsella, donde sus candidatos se negaron.









A pesar de la ausencia de“acuerdo nacional” del Partido Socialista con Francia Insumisa, los anuncios de alianzas se acumularon desde el lunes por la mañana hasta el martes por la noche (fecha límite para hacerlo), provocando duras críticas. Raphaël Glucksmann (Place publique) criticó estas fusiones que, según él, no son ni “éticamente justo” ni “electoralmente rentable”.





















En Lyon, el LFI se unió el lunes a las listas de Grégory Doucet. Una aportación imprescindible para que el alcalde ecologista espere vencer a Jean-Michel Aulas. “La reunión en torno a Grégory Doucet va en aumento. En términos de responsabilidad, las listas de La France insoumise se han sumado, como en otros lugares, a esta dinámica”anunció la lista del alcalde en un comunicado de prensa. Este es un “acuerdo técnico”sin modificación del programa ni promesa de escaños en el ejecutivo en caso de victoria.













En la ciudad de Marsella se desarrolla una historia completamente diferente. “No se trata de armar el más mínimo escándalo con nadie”. declaró el lunes por la mañana el alcalde saliente, Benoît Payan, ocupando el primer lugar con el 36,70% de los votos, seguido de cerca por Franck Allisio (RN) con su 35,02%. Siempre ha rechazado una alianza con Sébastien Delogu, cuarto con el 11,94% de los votos.





El lunes, el socialista también concretó su negativa a aliarse con LFI presentando su lista para la segunda vuelta. Una acción que excluye definitivamente cualquier opción de alianza contra la RN. “Frente a la Asamblea Nacional, no hay compromiso, ni alboroto ni acuerdo”, recordó. Cerró así definitivamente la puerta a la más mínima alianza con el candidato mélenchonista Sébastien Delogu, que denunció una “posición irresponsable” mientras que Franck Allisio (Agrupación Nacional) obtuvo el 35% de los votos.





El candidato del LFI, Sébastien Delogu, anunció finalmente su retirada de la segunda vuelta el martes. Se trata pues de un triángulo que está tomando forma en Marsella, desde que Martine Vassal, apoyada por la derecha y el centro, anunció su mantenimiento.













El lunes por la mañana, François Piquemal (LFI) y François Briançon (PS-Ecologistas) anunciaron una “lista común” con vistas a la segunda vuelta en Toulouse para oponerse al saliente derechista Jean-Luc Moudenc, que quedó primero el domingo por la tarde con el 37,23% de los votos. En la cuarta ciudad de Francia, La France insoumise ocupó la segunda posición, con el 27,56% de los votos, seguida de la lista PS-Ecologistas con el 24,99%.





Esta estrategia de fusión permitiría a François Piquemal presentarse como candidato a la alcaldía de Toulouse, mientras que el candidato del PS-Ecologistas, François Briançon, lo sería para la metrópoli de Toulouse.













La alcaldesa socialista saliente, Johanna Rolland, seguida en la primera vuelta de las elecciones municipales por la unión de derecha y centro, anunció el lunes por la noche un acuerdo para fusionar listas con LFI, tras intensas negociaciones. “Es una fusión democrática lo que se está produciendo entre nuestras listas”declaró Johanna Rolland, que obtuvo el 35,24% de los votos el domingo, seguida de cerca por Foulques Chombart de Lauwe, candidato de Les Républicains (33,77%) aliado de los centristas.









La candidata de un colectivo de partidos ecologistas y de izquierda al ayuntamiento de Grenoble, Laurence Ruffin, y su rival del LFI, Allan Brunon, llegaron a un acuerdo “técnico” con vistas a la segunda vuelta, anunciaron el lunes.









En Besançon se materializó la cuestión de una alianza de izquierdas. La alcaldesa ambientalista saliente de Besançon, Anne Vignot (33,37%), anunció este lunes que unirá fuerzas con LFI para “vencer a la derecha”. Una estrategia de este tipo podría permitir responder al 40,13% de los votos emitidos a favor de su competidor Ludovic Fagaut (LR-MoDem), que quedó primero.









En Aviñón, la lista del LFI también se fusionó con la encabezada por los socialistas. En la Ciudad de los Papas, David Fournier, candidato socialista, obtuvo el 19,89% de los votos, y la rebelde Mathilde Lovaina el 19,03%. Dos puntuaciones muy alejadas de los favoritos de esta primera vuelta: Olivier Galzi (varios a la derecha), a la cabeza con un 27,04%, y Anne-Sophie Rigault (RN, 25,52%). Una fusión que podría permitir a la izquierda conservar la ciudad adquirida en 2014.













La lista del ecologista Stéphane Baly, tercero en la primera vuelta de las elecciones municipales, anunció el lunes por la tarde en un comunicado su fusión con la del alcalde socialista saliente Arnaud Deslandes, primero en las votaciones en este bastión histórico del PS.





Arnaud Deslandes, que sucedió a Martine Aubry hace un año, obtuvo el domingo el 26,26% de los votos, por delante del candidato del LFI, Lahouaria Addouche (23,36%), que también buscaba formar una alianza con Stéphane Baly.













Una fusión registrada en menos de 24 horas, según el diario “le Populaire du Centre”, detrás del candidato rebelde. En Limoges, Damien Maudet (LFI), apoyado por los ecologistas y segundo con el 24,86% de los votos, se fusionó con el candidato Thierry Miguel (PS-PCF-Place publique), que obtuvo el 16,92% de los votos.









El alcalde socialista saliente, Olivier Bianchi, sólo obtuvo el 29,99% de los votos. Por tanto, es el candidato de LR, Julien Bony, quien lidera la votación con el 33,93% de los votos. Un resultado sorprendente en este municipio que elige alcaldes socialistas desde 1944. Para evitar una victoria de la derecha, Olivier Bianchi (PS) y Marianne Maximi (LFI) sellaron un acuerdo “técnico” para la segunda vuelta, informa el diario local “La Montagne”.









El alcalde del PS de Brest, François Cuillandre, abandonado por la derecha en la primera vuelta de las elecciones municipales, acaba de anunciar este lunes por la tarde que unirá fuerzas con La Francia Insumisa (LFI) en la segunda vuelta, en el marco de una fusión técnica. El domingo, François Cuillandre, alcalde de la ciudad desde 2001, obtuvo el 23,8% de los votos, muy por detrás de Stéphane Roudaut (30,24%).









La alcaldesa ambientalista saliente de Poitiers, Léonore Moncond’huy, y el candidato de Insoumis, aliado de los comunistas, Bertrand Geay, que quedó en tercera posición en la primera vuelta, anunciaron el martes la fusión de sus listas. Léonore Moncond’huy quedó primera el domingo por la noche, pero seis listas lograron pasar a la segunda vuelta.









El candidato sindical de izquierda Frédéric Fauvet (23,97%) se opuso a una posible unión con Samy Olivier (LFI, Génération. s), que fracasó en la primera vuelta con un 9,70%. La lista de la izquierda “seguirá igual en la primera y segunda vuelta”declaró según nuestros compañeros de “Courrier Picard”. Una decisión definitiva con la presentación de la lista de Frédéric Fauvet este lunes por la tarde. En la segunda vuelta, el candidato de izquierda se enfrentará al alcalde saliente Hubert de Jenlis (varios centro), que se impuso este domingo con el 25,98% de los votos emitidos.









La alcaldesa saliente de Estrasburgo, Jeanne Barseghian (Les Ecologistes) y LFI anunciaron el lunes que unirían fuerzas para intentar vencer a la socialista Catherine Trautmann, primera en la primera vuelta de las elecciones municipales. Los cinco candidatos de la Place publique (partido del eurodiputado Raphaël Glucksmann opuesto a cualquier acercamiento con los rebeldes) que figuraban en la lista de la primera vuelta de la alcaldía ecologista, se retiraron.





Para “luchar” En esta lista de Les Ecologistes-LFI, el candidato de Horizons, Pierre Jakubowicz, anunció el martes que uniría fuerzas con la socialista Catherine Trautmann. Un anuncio que causó revuelo entre los partidos nacionales PS y Horizontes, que se mostraron muy descontentos con este acercamiento. Horizons apoya ahora a Jean-Philippe Vetter (Les Républicains).



